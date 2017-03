Betrunkener beschäftigt Polizei fast die ganze Nacht

erschienen am 25.03.2017



Reichenbach. Ein 34-jähriger Reichenbacher hat in der Nacht zu Samstag die Polizei beschäftigt. Laut Polizei wurde der Mann kurz vor Mitternacht auffällig, als er mehrere Verkehrszeichen und Baustellenabsicherungen auf der Bebelstraße und Rathenaustraße in Reichenbach umwarf. Zusätzlich brach er von mindestens drei geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Gegen drei Uhr trommelte er gegen Schaufensterscheiben auf dem Markt und verletzte sich dabei selbst an der Hand. Er wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Reichenbach gebracht. In er Rettungsstelle randalierte er weiter und trat mit dem Fuß gegen seine Helfer, wodurch ein Rettungssanitäter leicht verletzt wurde. Herbeigerufene Beamte überwältigten den 34-Jährigen schließlich und brachten ihn in Polizeigewahrsam unter. Der Mann hatte 1,8 Promille im Blut.

Der verursachte Sachschaden ist noch nicht vollständig registriert. Die Ermittlungen dauern an. (fp)