Bibellese-Marathon: Jung und Alt tragen im Etappenort Mylau vor

Auftakt war am Sonntag in Neumark. Auf Burg Mylau ist das Wort Gottes noch bis heute Abend zu hören. Dann geht's in einer Prozession in die Jürgen-Fuchs-Bibliothek. Gelesen wird Tag und Nacht. Für Pfarrerin Ulrike Penz ein gutes Gefühl.

Von Gerd Möckel

erschienen am 28.03.2017



Mylau. Gottes Wort kommt raus aus den Kirchen, wird gesprochen auf dem Weg von Neumark nach Mylau und dann, seit Sonntagabend, ununterbrochen auf der Burg Mylau. Von Jung und Alt, rund um die Uhr, Tag und Nacht. "Ich glaube, die Bibel ist in diesen Zeiten nötig. Es ist gut, wenn sie nicht nur in der Kirche wahrgenommen wird, diese Aktion gibt ihr mehr Raum", sagte die Mylauer Pfarrerin Ulrike Penz gestern im Ratssaal der Burg. Dort war die Luther-Bibel nach der Auftaktveranstaltung des Bibellese-Marathons in der Kirche Neumark am Sonntagabend angekommen. Nicht via Auto, sondern getragen. Die Reichenbacher Christen Christa Birn, Gertrud Schaarschmidt und Peter Werft hatten sich nach dem Start-Gottesdienst auf die Socken gemacht. Schließlich war Luther auch viel gelaufen. Der Prozessions-Charakter tragende Gang ist zugleich die Einführung der neuen, in diesem Jahr erschienenen Luther-Bibel.

Im Ratssaal der Burg war gestern innerhalb kurzer Zeit viel von der Faszination eines auch in ökumenischer Hinsicht Brücken schlagenden Projekts zu spüren, das von den evangelisch-lutherischen Kirchen Reichenbach, Mylau, Neumark sowie der römisch-katholischen, der evangelisch-methodistischen Kirche sowie der Apostolischen Gemeinschaft Reichenbach getragen wird: Unruhe zunächst beim großen Stühlerücken, als Schüler vom nahen Evangelischen Gymnasium eintrafen und sich im Fünf-Minuten-Rhythmus beim Lesen abwechselten. Stille, als Heidi Riedel vom Mylauer Kirchenvorstand ganz allein aus der Bibel las - und nur die Pfarrerin zuhörte.

Eine Konstellation, zu der es besonders in den Nächten kommt, wenn kaum Zuhörer da sind. Mehr als 100 Leser und Helfer haben sich für den Marathon gemeldet. So ist nachts mindestens ein Zuhörer garantiert. Und auch jene, die nicht zuhören, sind beteiligt. "Zumindest geht mir das so. Es ist das gute Gefühl, egal, wo ich bin, es wird gerade Gottes Wort gelesen. Es gibt einen Ort, an dem das passiert", sagte Ulrike Penz. Die Pfarrerin selbst hat eine halbe Stunde in Neumark gelesen, gestern teilte sie sich mit Heidi Riedel in eine Lesestunde. "Die Bibel gehört schon sehr lange zu meinem Leben. Aber ich entdecke stets Neues oder Bekanntes neu", sagte Heidi Riedel, bevor sie das Buch der Bücher an Richard Zahn übergab, der als erster Vorleser der Neuntklässler des Gymnasiums im fünften Buch des Alten Testaments fortfuhr.

Etwa 200 Seiten des 1200 Seiten umfassenden Werks waren gestern Mittag gelesen. Am Freitagvormittag könnte also der letzte Satz der Offenbarung gesprochen sein. Dann endet der Marathon nach einem Stopp in der Jürgen-Fuchs-Bibliothek unspektakulär in der Trinitatiskirche. Der letzte Vorleser geht nach Hause, das war's. Doch zunächst gibt es noch zwei Gemeinschaftsabende. Heute, 18 Uhr auf der Burg (bitte alte Familien-Bibeln und die Geschichten dazu mitbringen) und am Donnerstag, 18.15 Uhr bei einem Agape-Mahl in der Trinitatiskirche.

Der Bibellese-Marathon hat in der Region bisher zwei Vorläufer. 2003 - im Jahr der Bibel - hat es dieses stille Spektakel schon einmal in Reichenbach gegeben. Damals mit der Jürgen-Fuchs-Bibliothek als einzigem Veranstaltungsort. In der Mylauer Stadtkirche hatte Ulrike Penz den Marathon - ebenfalls im Jahr 2003 - auf 24 Stunden begrenzt.