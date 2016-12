Brücke freigegeben

Freie Fahrt heißt es auf dem Ersatzneubau über den Raumbach am Markt in Mylau. Doch die nächste Umleitung folgt.

erschienen am 07.12.2016



Mylau. Die neue Brücke über den Raumbach am Markt in Mylau ist gestern vorfristig freigegeben worden. Grund sind die Hochwasserschutzarbeiten am bevorstehenden zweiten Teilabschnitt des Raumbaches zwischen den Brücken Otto-Richter-Straße und Bahnhofstraße, wobei die Busse während der Bauzeit über den Markt geleitet werden. Derweil ist der erste Teilabschnitt noch nicht komplett fertig. Es werden noch Natursteinarbeiten an den Ufermauern ausgeführt. Außerdem müssen noch Geländer angebracht werden.

Die Brücke über den Raumbach, eine Stahlbetonbrücke, wurde 30 Zentimeter angehoben, um das Abflussprofil zu vergrößern. Die fünf Meter breite Fahrbahn erhielt einen Asphaltaufbau. Auf beiden Seiten sind Gehwege angeordnet. Die Herstellungskosten für die Brücke betragen rund 300.000 Euro. Bauausführende Firma ist der Hoch- und Tiefbau Reichenbach. (gb)