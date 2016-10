Brückenmotiv wird eingespart

Mit der Göltzschtalbrücke im Portmonee ist es vorbei. Die Sparkasse Vogtland gibt jetzt Karten heraus, mit denen auch kontaktlos bezahlt werden kann. Kunden monieren: Dabei ging offenbar der Kontakt zur Region verloren.

Von Gerd Möckel

erschienen am 21.10.2016



Reichenbach. Neues, modernes Design, kontaktloses Bezahlen mit der "Girocard-kontaktlos-Funktion", dazu das Sparkassen-Rot. "Wir haben viel Lob für das moderne Design bekommen", heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse Vogtland: Das Geldinstitut verteilt für seine neue Sparkassen-Card schon mal viel Vorschusslorbeeren. Seit Anfang des Monats halten erste Kunden des Hauses die neuen Karten in der Hand - nicht wenige kommen allerdings zu einem anderen Urteil. "Das alles ist ja schön und gut. Aber leider sieht die neue Karte völlig Nullachtfünfzehn aus. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, die haben einfach die Göltzschtalbrücke eingespart", sagt ein Reichenbacher.

Der Unternehmer hat mit einigen Leuten gesprochen, die ebenfalls die neue Karte zugeschickt bekommen haben. "Die sehen das genauso. Die Brücke ist ein Identifikationssymbol. Jetzt haben wir etwas völlig Geschmackloses. Auf die alte Karte hin bin ich schon öfter angesprochen worden - wegen des Brückenmotivs. Wenn sich die Sparkasse als Botschafter des Vogtlands sieht, dann kann sie jetzt das Vogtland aus ihrem Namen streichen", sagt der Mann. Auch andere, spontan angesprochene Sparkassenkunden kritisieren das Brücken-Aus. Tenor: Da geht's doch sicher ums Geld.

Das Unternehmen selbst stellt in seiner Pressemitteilung lediglich die Vorteile dieser "neuen Kartengeneration" heraus, verweist insbesondere auf die überall schrittweise Einzug haltende NFC-Funktion der Karte: Dabei erfolgt das Bezahlen von Beträgen bis zu 25 Euro in der Regel über die sogenannte Nahfeldkommunikation (NFC) zwischen neuartigen Lesegeräten und der Karte über Funk. Das geht auch mit größeren Beträgen, allerdings wird dann die Pin abgefragt. Um dies im Alltag schnell praktizieren zu können, wirbt die Sparkasse derzeit bei Händlern und Partnern für den Einsatz der neuen Lesetechnik.

Zu den Gründen für das Aus der Brücke teilt die Sparkasse indes wenig mit. Es heißt, "um der neuen Kartengeneration gerecht zu werden", habe man auch "das Motiv der Karten verändert". Mit dem "Sparkassen-Rot" passe man sich "auch dem einheitlichen Auftritt der Sparkassenfamilie an". Hinter vorgehaltener Hand heißt es aus Sparkassenkreisen, dass die Brücke aus Kostengründen eingespart wurde.