DRK-Team hilft seit 25 Jahren Süchtigen und ihrem Umfeld

312 Klienten hat die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Reichenbach 2016 gezählt. Kommenden Montag erlebt die Selbsthilfegruppe für Angehörige einen Neustart.

Von Gerd Betka

erschienen am 23.03.2017



Reichenbach. Die Dosis macht das Gift. Das wusste schon der Schweizer Arzt und Philosoph Paracelsus (1493-1541). Der Übergang vom Genuss zur Sucht ist oft fließend. Gerade Stoffe wie Alkohol, Zigaretten oder Drogen bergen Suchtpotenzial. Der Körper will immer mehr.

Wer in die Abhängigkeit geraten ist, findet in der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle des DRK-Kreisverbandes Reichenbach Hilfe. Sie besteht seit 25 Jahren und ist im Januar in neue Räume in der 3. Etage des Ärztehauses in der ehemaligen Poliklinik Albertistraße 38 gezogen.

"2016 hatten wir 312 Klienten, davon 160 mit Alkoholproblemen, 87 mit illegalen Drogen und 18 mit Nikotin", sagt Jessica Poller, Leiterin der Suchtberatung. Aber auch Glücksspiel, Essstörungen oder Medienkonsum sind Themen. Drei erfahrene Sozialpädagogen und Psychologen, eine Studentin und eine Verwaltungskraft zählt das Team. "Der Großteil der Leute kommt aus eigenem Antrieb zu uns, weil er etwas verändern will, es aber allein nicht schafft. Ein Teil wird aber auch von Jobcenter, Bewährungshilfe oder Jugendamt zu uns geschickt", so Poller. Im Vordergrund stehe die individuelle ambulante Gesprächspsychotherapie. Wo nötig, erfolge eine Vermittlung an stationäre Einrichtungen, zum Beispiel zur Entgiftung. Poller hält fest: "Ohne den Willen der Betroffenen geht nichts."

Die Angebote der Suchtberatungsstelle sind zumeist kostenfrei. Ausnahmen bilden die Kurse zur Raucherentwöhnung und zur Vorbereitung auf die Medizinisch-Psychologische Untersuchung für sub-stanzauffällige Kraftfahrer.

Nicht minder wichtig sei die Arbeit mit Angehörigen. Die seit vielen Jahren bestehende Selbsthilfegruppe für Angehörige von Suchterkrankten, sprich Partner, Freunde und Eltern, erfährt kommenden Montag, 27. März, 17.30 bis 19 Uhr einen Neustart. Die fachliche Begleitung übernimmt Janine Simon. Als Gruppensprecherin habe man Petra Höpfner gewonnen, deren Sohn crystalabhängig war und die ihre Erfahrungen in einem Buch ("Zwölf Monate bis zur Endlichkeit") aufgeschrieben hat. Die Gruppe wird sich einmal im Monat treffen. "Wir stehen allen Interessenten offen und unterliegen der Schweigepflicht. Sie können bei uns offen über ihre Sorgen und Erfahrungen sprechen, sich mit anderen austauschen. Und wir wollen ihnen Strategien an die Hand geben. Vielfach sind Angehörige ja an einem Punkt, wo sie nicht mehr können", erklärt Janine Simon.

In der Suchtberatungsstelle arbeiten noch zwei weitere Selbsthilfegruppen: die Cleangruppe illegaler Drogen und die Trockenen Alkoholiker. Zudem führt man Präventionsveranstaltungen durch, zum Beispiel Fred+C, sprich die Frühintervention für erstmalige Drogenkonsumenten inklusive Crystal.

Flankierend ist die benachbarte Begegnungsstätte "Ausweg" für alle da, die reden möchten, ohne gleich therapeutisch behandelt zu werden. Hier kann man neue Freunde, Hobbys finden und kreativ sein. Das gemeinsame Frühstück und Mittagessen strukturiert den Tag. 2016 wurden hier 2091 Besucher gezählt.

Termin Selbsthilfegruppe für Angehörige von Suchterkrankten, 27. März, 17.30 bis 19 Uhr in der DRK Suchtberatungsstelle, Albertistraße 38 in Reichenbach (3. Etage des Ärztehauses, ehemalige Poliklinik). Rückfragen und Anmeldung unter Telefon 03765 13469.