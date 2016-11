Dacia überschlägt sich nach scharfem Abbremsen vor Messfahrzeug

erschienen am 13.11.2016



Lengenfeld. Weil er ein Messfahrzeug der Polizei erkannte, hat ein Daciafahrer auf der A72 Richtung Hof etwa zwei Kilometer vor dem Parkplatz Waldkirchen am Samstagnachmittag so stark abgebremst, dass er sich mit seinem Wagen überschlug. Den Angaben nach verlor der 26-Jährige die Kontrolle über seinen Logan und kam von der Straße ab. Der Pkw durchbrach den Wildschutzzaun, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 4500 Euro. (fp)