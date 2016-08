Das olympische Feuer brennt jetzt in Limbach

Auftakt gestern mit Fackellauf durch den Ort: An der Montessori-Schule sind die Projektwochen zu den Sommerspielen in Rio in der entscheidenden Phase. Derweil laufen bereits Vorbereitungen auf das große Schul-Jubiläum.

Von Gerd Möckel

erschienen am 23.08.2016



Limbach. Viele Schaulustige waren es nicht, die sich gestern Vormittag gewissermaßen für die Fortsetzung der am Wochenende in Rio de Janeiro beendeten Sommerspiele in Limbach interessiert haben. Eine ältere Dame mit zwei Hunden, ein freundlich winkender Traktorfahrer - ansonsten viele kurze Blicke aus den auf der Hauptstraße fahrenden Autos. "Na ja, jedenfalls fahren jetzt alle schön langsam. Und was los war, das erfahren die Leute ja aus der Zeitung", sagte Erzieher Ronny Müller, als sich der von ihm überwachte Fackellauf durch den Ort schlängelte.

Wenig später wurden auf dem Sportplatz an der Montessori-Grundschule mit dem Entzünden eines Feuers die ersten Olympischen Spiele der Einrichtung eröffnet. Gestern stand dabei eine Nonsens-Olympiade mit Gaudi-Disziplinen wie Strohhalm-Speerwurf, Bierdeckel-Schmeißen und Sackhüpfen auf dem Programm. Die folgenden Tage geht es zum Beispiel bei Leichtathletik-Wettkämpfen und im Turnen nicht nur um den olympischen Geist. "Hier kann jedes Kind das Sportabzeichen erringen, auch das ist eine Premiere an unserer Schule", sagte Ronny Müller bei der kleinen Eröffnungszeremonie, die der letzte Fackelläufer Valentin Limbecker mit einem lautstarken und umjubelten "Die Spiele sind eröffnet" abgeschlossen hatte. Im Kampf um gute Platzierungen vergleichen sich die knapp 100 Schüler diese Woche nach dem Unterricht auf dem Sportplatz, in der Turnhalle und im Treuener Stadion.

Die Wettkämpfe markieren den Abschluss der Projektwochen "Olympische Sommerspiele 2016 in Rio", in der die Schüler seit Schuljahresbeginn die Spiele der Großen durchbuchstabiert hatten - von Informationen zu den Teilnehmernationen über Sportler und Sportarten bis hin zum Kochen brasilianischen Essens und Handball-Training mit dem SV 04 Oberlosa. "Wichtig war bei dem Projekt, dass Lehrer und Erzieher Ziele vorgegeben, die Schüler aber auf dem Weg dahin selbst Ideen entwickeln und umsetzen, und das ist gelungen", sagte Ronny Müller.

Schulleiterin Anja Scholz-Petzold indes blickte bereits auf das Lutherjahr voraus, in dem die vom Evangelischen Schulverein gegründete Einrichtung ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Unter anderem geplant ist dafür die Aufführung eines Musicals, das mit dem Reichenbacher Kantor Andreas Kamprad einstudiert wird. "Und wir laden natürlich unsere ehemaligen Schüler ein. Das ist mittlerweile schon eine ganze Menge", sagte die Schulleiterin.