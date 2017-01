Debatte um Müllverbrennung im Vogtland flammt erneut auf

Abfallreste im Vogtland zu verbrennen, galt in der Region 16 Jahre lang als Tabu. Doch angesichts steigender Preise für "thermische Verwertung" bröckelt der Widerstand.

Von Ulrich Riedel und Uwe Selbmann

erschienen am 25.01.2017



Plauen. Im Vogtlandkreis werden die Pläne für den Bau einer Müllverbrennungsanlage wieder aus der Schublade geholt. Uwe Schink, Geschäftsführer der drei kreiseigenen Entsorgungsunternehmen KEV, DSG und Glitzner, nennt im Gespräch mit der "Freien Presse" die Idee einer solchen Anlage "interessant für den Landkreis und für die Gebührenzahler". Er sei für eine Müllverbrennung im Vogtland offen, erklärt Schink, entscheiden müsse darüber die Politik.

Bislang gilt ein Kreistagsbeschluss aus dem Jahr 1998, der Müllverbrennung im Vogtland untersagt. Doch ein Problem spielt den Befürwortern eines Müllkraftwerks in die Karten: Die in einer kreiseigenen Anlage in Oelsnitz zu so genannten Ersatzbrennstoffen (EBS) verarbeiteten Müllreste konnten bisher zu relativ günstigen Konditionen an Betreiber von Verbrennungsanlagen geliefert werden. Das sei jetzt nicht mehr der Fall, heißt es.

Weil zurzeit steigende Nachfrage zur Auslastung der Kapazitäten und in der Folge zu deutlich steigenden Verbrennungspreisen führe, gehe die Gebührenkalkulation nicht mehr auf. Der Kreistag stimmte deshalb bereits einer deutlichen Erhöhung der Müllgebühren zum Jahresbeginn 2017 zu.

Die Entsorger suchen allerorts nach günstigen Alternativen. Eine solche wäre für Uwe Schink ein eigenes Müllkraftwerk im Vogtland - am besten nah an der mechanisch-biologischen Sortieranlage in Oelsnitz, wo die Ersatzbrennstoffe anfallen, damit keine weiteren Transportkosten entstehen. Es sei "keine riesengroße Verbrennungsanlage" notwendig, sagt der Chef des kreiseigenen Müllfirmen-Trios, sondern eine ausschließlich für den vogtländischen Abfall. "Wir haben nicht die Absicht, Müll herzuholen", betont Geschäftsführer Schink.

Bislang sind alle Versuche, den 16Jahre alten Beschluss gegen Müllverbrennung im Vogtlandkreis auszuhebeln, gescheitert. 2006 flogen Pläne zum Verkauf von Flächen nahe Reichenbach kurz vor der Entscheidung im Kreistag auf. Eine Investorengruppe wollte dort ein mit Ersatzbrennstoff betriebenes Kraftwerk errichten. Daraus wurde ebenso nichts wie zwei Jahre später in Elsterberg. Gegen 2008 aufgetauchten Pläne für eine ähnliche Anlage des Viskoseherstellers Enka organisierte sich rasch Widerstand.

2012 unternahm Schink einen Versuch. Direkt neben der EBS-Anlage in Oelsnitz sollten jährlich 25.000 Tonnen gepresster Abfall in einem elf Millionen Euro teuren Müllkraftwerk "thermisch verwertet" werden. Doch unter dem Eindruck massiver Bürgerproteste lehnte der Oelsnitzer Stadtrat das Projekt damals ab.

Als der Kreistag jetzt im Dezember die höheren Müllgebühren beschloss, gab es Stimmen, die in einer Müllverbrennung kein Tabu mehr sehen. FDP-Fraktionschef Ralf Oberdorfer und CDU-Fraktionsvize Sören Voigt sprachen sich für eine "ideologiefreie und offene" Debatte aus. Mit einer eigenen Anlage könne man sich unabhängig von Preisen anderer machen. Oberdorfer: "Müllverbrennung ist kein Unwort mehr."