Die Geigen der Hoffnung

Die Netzschkauer Journalistin Petra Steps hat während einer Israelreise eine ganz besondere Werkstatt besucht. Im Mai sind die "Violins of Hope" auch Thema der Krimi-Literaturtage Vogtland.

erschienen am 02.01.2017



Reichenbach/Tel Aviv. Ich wollte für die Krimi-Literaturtage Vogtland eine Krimilesung mit Titus Müller organisieren. Dabei fiel mir jedoch ein anderes Buch des Autors auf. Dessen Einband zeigt eine Geige neben den Gleisen von Auschwitz - ein Motiv, das sich mir seit einer Besichtigung des Vernichtungslagers ins Gedächtnis gebrannt hat. "Geigen der Hoffnung. Damit ihr Lied nie verklingt" heißt das Buch, das Titus Müller mit einer Journalistin verfasst hat. Statt den Artikel zu einer Stadtratssitzung zu schreiben, lese ich nun Berichte über das Projekt "Violins of Hope" und den Geigenbaumeister Amnon Weinstein, der mehr als 60 Geigen von Holocaustopfern restauriert hat und so deren Geschichte bewahren will.

Ich schaue Filme an, die den außergewöhnlichen Mann, sein Projekt und seine Werkstatt in Tel Aviv zeigen und suche seine Anschrift im Stadtplan der zweitgrößten Stadt Israels. Die Suche fällt in die Zeit der Planung meiner Israelreise Ende Oktober/Anfang November. Mit Sally Ido, die ich bei der Anbahnung der Städtepartnerschaft zwischen Reichenbach und Ma'alot-Tarshiha kennengelernt habe, stimme ich dazu das Reiseprogramm ab. Ich überlege, ob ich meine fixe Idee äußern soll und tue es dann doch. Sally hat noch nie etwas von den Geigen und ihrem Restaurator gehört. Sie setzt sich sofort in die Spur. Die gute Nachricht: Sie erreicht Amnon Weinstein am Telefon. Die schlechte: Genau in den zwei Wochen meiner Reise ist er nicht in Israel. Der Kompromiss: Am Abend meiner Ankunft in Tel Aviv findet im Diaspora-Museum eine Veranstaltung des Vereins Next Generation to Holocaust and Heroism und der Gedenkstätte Yad Vashem statt, auf der auch Amnon Weinsteins Geigen erklingen. Doch der Abend ist hoffnungslos überbucht.

Mit israelischer Hartnäckigkeit macht Sally den Veranstaltern klar, dass der Vereinskongress nicht ohne mich stattfinden kann. Die Zusage, in den Saal auf dem Universitätsgelände zu dürfen, bekommen wir kurz vor Beginn. Als wir auf der Empore Platz nehmen, liegen zwei der geschichtsträchtigen Geigen auf einem Flügel. Später wird Geiger Guy Figger mit Schülern auf acht Geigen der Hoffnung spielen; Stücke von Rachmaninow - die Passacaglia von Händel. Die Töne, die der schluchzende Geigenbogen erzeugt, finden ihren Weg direkt in mein Herz.

Dann hält der Hochschullehrer Michael Wolpe einen Vortrag über jüdische Künstler. Über den Musiker Stefan Wolpe, seinen Onkel, und über den Maler Felix Nussbaum, einen Cousin seines Vaters. Der Name Felix Nussbaum ist mir bereits in Sachsen begegnet - in der Schnitz-Ausstellung von Gottfried Reichel im erzgebirgischen Pobershau. Und nach dem Abend in Tel Aviv im Museum des deutschsprachigen Judentums, das der gebürtige Deutsche und reichste Israeli Stef Wertheimer in seinem Industriepark Tefen bei Ma'alot eingerichtet hat. Außerdem habe ich die Nussbaum-Biografie zu Hause liegen - für mich schließt sich bei dieser Reise ein Kreis.

Im Diaspora-Museum spreche ich auch mit Assi Weinstein, der Frau des Geigenbauers. Sie erzählt über Amnon, der zu dieser Zeit in einem norwegischen Krankenhaus liegt. Assi sorgt sich um die Gesundheit ihres Mannes, die der Aufgabe, der er sich gestellt hat, manchmal nicht gewachsen ist. Auf dem Kongress spricht sie tief bewegt über Amnon und die Geigen. Dabei könnte sie auch von ihrer Familie erzählen: Assis Vater und ihr Onkel, bekannt als die Bielski-Brüder, haben 1944 Hunderte Juden aus einem Ghetto in Weißrussland befreit und im Wald versteckt. Diese Geschichte füllt Bücher und ist Gegenstand des Filmes "Unbeugsam - Defiance" mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Die DVD sehe ich später in der Geigenbau-Werkstatt liegen. Amnon selbst war nicht direkt Opfer der Nazis. Er kam 1939 als Sohn litauischer Flüchtlinge in Tel Aviv zur Welt. Mehr als 350 Familienmitglieder wurden im Holocaust vernichtet.

Nach zehn Tagen mit beeindruckenden Begegnungen und vielen Erlebnissen im Norden des Landes und in Reichenbachs Partnerstadt, davon kein Tag, an dem die Geigen und Amnon Weinstein nicht Gesprächsthema waren oder ich in dem Buch von Titus Müller gelesen habe, bin ich mit Sally zurück in Tel Aviv. Wir fahren zum ältesten Stadtteil, der in meiner Kindheit für Orangen stand: Jaffa. Amnons Sekretärin Yael empfängt uns in der Werkstatt im Souterrain eines eher unscheinbaren Hauses und fragt, was wir sehen und wissen wollen.

"Sie dürfen die Geigen anfassen", sagt sie zu mir und nimmt vorsichtig, fast zärtlich, zwei Exemplare, die bei der Konferenz im Diaspora-Museum erklangen, aus einem der beiden Kästen mit jeweils vier Violinen, die Guy Figger gerade zurückgebracht hatte. Ich platziere das Buch von Titus Müller neben den Geigen auf einem Tisch und fotografiere. Nicht zu jeder Geige, die Amnons Vater Moshe Weinstein einst gekauft hat, weil ihre Besitzer deren Gegenwart nicht mehr ertragen konnten, kennt der Geigenbauer die Geschichte. Nicht alle kommen aus berühmten Werkstätten. Jene mit den eingearbeiteten Davidsternen wurden oft von Klezmer-Musikern gespielt; auf der Straße, bei Feiern, auf Hochzeiten. So auch die Nummer 10, die vor mir auf dem Tisch neben dem Buch liegt. Amnon hat sie einem unbekannten Klezmervirtuosen gewidmet.

Erst im anderen Teil der Geigenbauerwerkstatt, in der noch eine Vielzahl von Geigen und Celli auf die Restaurierung wartet, lasse ich mir eine Geige für ein Foto geben. Ich habe das Gefühl, ihr weh zu tun, wenn ich fest zupacke. Die Geige ist federleicht. 21 Gramm soll die Seele eines Menschen wiegen, die den Körper verlässt, wenn er stirbt. Das fällt mir ein, als ich die Geige in der Hand halte. Zumindest die Geige wird ihre Seele zurückzuerhalten - von Amnon. Oder dessen ältestem Sohn Avshalom, der wie Vater und Großvater Geigenbauer ist. Oder dem russisch sprechenden Geigenbauer, der in Amnons Werkstatt arbeitet. Die Geigen wollen ihre Geschichte weitergeben, wollen erzählen, dass das jüdische Volk und seine Kultur lebt. Genau wie die Hoffnung, die niemals sterben darf. Auch meine Hoffnung nicht: Vielleicht treffe ich Amnon Weinstein bei einem Besuch in Deutschland oder bei meiner nächsten Tour durch Israel.

Für sein Werk hat der Geigenbaumeister vor zwei Wochen das Bundesverdienstkreuz und im Oktober die Ernst-Cramer-Medaille der Deutsch-Israelischen Gesellschaft erhalten. Und im Mai stellt Titus Müller sein Buch in Reichenbach vor. Es ist mein Herzensprojekt der elften Krimi-Literaturtage.

Geigen der Hoffnung, die Lesung mit Titus Müller findet am 13. Mai, 19 Uhr im Veranstaltungsforum an der Reichenbacher Wiesenstraße statt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Krimi-Literaturtage und der Sächsischen Israelfreunde. Eine Krimilesung mit Titus Müller gibt es am 11. Mai am Amtsgericht Auerbach. Der Autor leitet zudem am 13. Mai eine offene Schreibwerkstatt.