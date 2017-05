Die Stadtwerke erobern die Kundschaft von morgen

Das Reichenbacher Unternehmen präsentiert sich wie kaum eine andere Firma der Region bei den Jüngsten. Beim 3. Entdeckertag gestern gab's mit mehr als 400 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung. Geplant sind zudem ein Erlebnisraum im Neubau und mobile Angebote.

Von Gerd Möckel

erschienen am 31.05.2017



Reichenbach. Lars Lange stand gestern quasi unter 1000 Volt. "So viele Kinder, das ist schon außergewöhnlich und wichtig. Nicht nur für uns als Versorger. Wir müssen so viele wie möglich in der Region halten", sagte der Geschäftsführer der Stadtwerke Reichenbach, als beim 3. Entdeckertag des Unternehmens mehr als 400 Vorschul- und Grundschulkinder aus 16 Reichenbacher, Unterheinsdorfer und Mylauer Einrichtungen für eine Rekordbeteiligung sorgten - etwa 100 Kinder mehr als vor einem Jahr kamen auf das Heizwerkgelände am Obermylauer Weg und näherten sich dort in einem vom Freiberger Neugier-Express aufgebauten Experimentier-Parcours auf spielerische Art den Themen Technik und Energie.

Mit solchen und ähnlichen Aktionen erobern die Stadtwerke bereits seit einigen Jahren die Kundschaft von morgen. "Und wir wollen diese Angebote noch ausbauen", sagte Lars Lange gestern und berichtete von Plänen mobiler Öffentlichkeitsarbeit in Kindergärten. Zudem richtet das Unternehmen im Neubau am Roßplatz einen Erlebnis- und Ausstellungsraum ein. "Dort wollen wir gerade für die Jüngeren transparent darstellen wie wir arbeiten, wie bei uns Energie erzeugt wird. Über die Biogasanlage hin bis zu unseren Photovoltaikanlagen. Es geht darum, lebendige Bezüge zur unserer Arbeit und die Region herzustellen."

Die nächste Gelegenheit dazu nutzen die Stadtwerke bereits am 17. Juli während des Tages der offenen Tür am Roßplatz. Dann sorgt aus Anlass des 25-jährigen Firmenjubiläums und des Abschlusses der Arbeiten am Neubau mit dem gestern gefeierten Enrigo auch wieder das Stadtwerke-Maskottchen für Stimmung. Zudem kommt es bei schmissigen Sounds von Musikschul-Ensembles zur Einweihung einer Enrigo-Hüpfburg. Und mit dem Christlichen Kindergartenverein hat man einen Partner im Boot, der für den nächsten Rekord sorgt. Stadtwerkesprecherin Kerstin Müller: "Dann entsteht in Reichenbach das längste Malbuch der Welt."

Die Begeisterung der so Umworbenen kannte schon gestern keine Grenzen. Zum Beispiel bei Pascal Döring aus der Kita Wichtelhausen. Der Dreikäsehoch erzeugte mit kräftigen Pedaltritten auf einem zum Generator umgebauten Fahrrad für Stromstärken von einem Ampere und einer Spannung von mehreren Volt. Damit wurde ein Zug angetrieben, der schnell fuhr, wenn Pascal besonders schnell zutrat. Und dann stand der Zug. "Ganz schön anstrengend, die Energieerzeugung", bilanzierte Pascal. Für ihn und die anderen Wichtel geht das Entdecken schon heute weiter. Beim vorgezogenen Kindertagsausflug ins Haus der Entdecker in Reinsdorf.