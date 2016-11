Die Trafo-Branche sagt Danke

Neumark: SBG-Chef Wolfgang Keßler ist in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet worden. Bei der Party gab's viel zu feiern, gute Musik und einige Aha-Effekte.

Von Gerd Möckel

erschienen am 25.11.2016



Neumark. Nacheinander 160 Hände schütteln, das kann ganz schön schlauchen. Für Wolfgang Keßler, Noch-Geschäftsführer des Sächsisch-Bayerischen Starkstrom-Gerätebaus Neumark, war die Entgegennahme von guten Wünschen am Fliesband quasi das Warm-up für einen humorvoll vorgetragenen Parforceritt durch sein Berufsleben. Der langjährige Chef des Trafobaus hatte gestern Mitstreiter aus der ganzen Branche eingeladen und in einem fotoillustriertem Vortrag sein rednerisches Geschick unter Beweis gestellt. Am Jahresende scheidet der Reichenbacher im Alter von 67 Jahren aus einem Unternehmen aus, das gestern vor allem die unternehmerischen Leistungen des gelernten Trafobauers würdigte.

Jan Ölscher brachte dies auch mit Hinweis auf den im April 200.000 in Neumark gefertigten Trafo und stetig wachsende Umsätze so auf den Punkt: "Manchmal fragt man sich, wie ein Verteilertrafo-Werk im Hochlohnstandort Deutschland so florieren kann." Ölscher ist Vorsitzender der Geschäftsführung in der weltweit agierenden Regensburger SBG-SMIT-Gruppe, zu der Neumark gehört. Die Verbeugung des Gastes aus Bayern fiel tief aus. Auch, als er sagte, er habe in seiner gesamten Laufbahn keinen Geschäftsführer dieses Formats kennengelernt. "Und ich habe viele kennengelernt." Dann hagelte es erneut viele gute Wünsche für den "neuen Lebensabschnitt". In Rente geht Wolfgang Keßler nämlich nicht, er bleibt der SBG-SMIT-Gruppe als Berater bei Großprojekten erhalten. Ölscher: "Man darf gespannt sein, wie ein Mann, der Berater nicht sonderlich mochte, sich als Berater schlägt."

Als Redner sahnte auch Wolfgang Keßler zahlreiche Lacher ab. So als er auf seine Lehrzeit in Reichenbach zu sprechen kam und ein Bonmot seines Lehrmeisters wiedergab. Der hatte, als der die Lehrlinge beim Skatspielen erwischte, die Prophezeiung ausgestoßen: "Im Sozialismus darf man fleißig arbeiten. Tut man dies nicht, wird wieder Kapitalismus. Und dann muss man arbeiten." Illustriert wurde diese Lebensstation mit einem von den Reichenbacher Stadtwerken ausgeliehenen Trafo-Dino. "Diese Trafos haben wir damals gebaut. Dieser hier war sogar bis 1990 am Netz."

Während das Ausstellungsstück wieder ins Geräte-Museum der Stadtwerke kommt, durfte sich Wolfgang Keßler gestern einen besonders gestalteten als Geschenk mit nach Hause nehmen. Für Aha-Effekte sorgten auch andere Präsente. So eine Torte in Form der Elbphilharmonie - inclusive Karten für einen Konzertbesuch. Oder ein Foto, auf dem die SBG-Mitarbeiter den SBG-Schriftzug bilden. Der neue SBG-Chef Erwin Birnbacher hatte eine Sammlung in der Belegschaft angeregt, die dem Ehepaar Keßler unvergessliche Tage in einem Wellness-Hotel in Birnbachers österreichischer Heimat bescheren wird.

Auch die Musik, die gestern zur prächtigen Stimmung in der Werkhalle beitrug, war eine Überraschung: Carmen Strobel aus Regensburg, die Pop, Jazz und Dinnermusik via Saxofon und Gesang bot, hatte Wolfgang Keßler bei der Party zum Abschied von Landrat Tassilo Lenk beeindruckt. Das war Chef-Sekretärin Silke Möckel nicht verborgen geblieben, die Carmen Strobel für den Abschied ihres Chefs engagierte - und mehr als einmal tief durchatmen musste: "Da ist heute schon Wehmut dabei."