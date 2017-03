Die beiden Silo-Giganten fallen

28 Meter ragten die weithin sichtbaren Silage-Behälter in Rotschau in die Höhe. Nun plant die Agrargenossenschaft Reichenbach Neues.

Von Petra Steps

erschienen am 24.03.2017



Reichenbach. Die Tage der Hochsilos an der Schwarzen Tafel im Reichenbacher Ortsteil Rotschau sind gezählt. In spätestens zwei Wochen will Lars Bittermann, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Reichenbach, sehen, was sich unter den Silos verbirgt. Dann beginnen die Planungen für die neue Fütterungsanlage. Gefüttert werden jedoch weder die Milchkühe noch die Kälber, sondern die Biogasanlage. Der Vorstandsvorsitzende: "Nach zehn Jahren ist die Anlage dort verschlissen. Außerdem verarbeiten wir jetzt einen veränderten Substratmix. Dafür brauchen wir eine neue Anlage." Sie kostet 400.000 Euro und soll noch 2017 in Betrieb gehen.

Beim Jubiläum zu "25 Jahre Agrargenossenschaft" im vorigen Juni hatte Bittermann "mittelfristige Veränderungen" für die Silos angekündigt, als sich Gäste nach der Zukunft der ehemaligen Schmuckstücke erkundigten. "Die Entwicklung war damals noch nicht so klar", gesteht er angesichts neuer Erfordernisse.

Zwischen 1971 und 1973 wurden die zwei Silos an der Schwarzen Tafel gebaut, damals für die LPG (Tierproduktion) Neues Leben. Der Betrieb ist gemeinsam mit der LPG Pflanzenproduktion Unterheinsdorf und der LPG Fortschritt Brunn in der 1991 gegründeten Agrargenossenschaft aufgegangen.

Ulrich Gündel erinnert sich: "Das waren Versuchssilos H 40, die nie in Serie gegangen sind, weil sie zu groß waren. In Waldkirchen wurden später vier Silos H 25 gebaut." Seine Schwester Elke Knaf ergänz: "Ingenieure vom Landtechnischen Institut Potsdam haben das Projekt betreut und sich um die Innenmechanisierung des Silos gekümmert. Sie haben bei uns auf dem Hof geschlafen. Unsere Mutter hat sie bewirtet, in der Küche mit Brot und hausschlachtener Wurst zum Abendbrot." Beide entstammen dem Dietzschen Hof, auf dessen früherem Grund und Boden auch die Milchvieh- sowie die Biogasanlage stehen und der heute durch den Kulturstall Gündel und die vielen Kartoffelsorten fast schon Berühmtheit erlangt hat.

Die Zahl 40 nach dem H für Hochbehälter steht für 4000 Tonnen. So viel Silage fasste eines der Bauwerke, die 28 Meter hoch waren und einen Durchmesser von jeweils 15 Metern hatten. Gündel: "Da oben hätte man Tennis spielen können, denn es war alles verschlossen bis auf einen Spalt, in den das Grüngut geblasen wurde. Außerdem hatte man einen wunderbaren Blick über die Region."

Siliert wurde Gras und anfangs auch Mais. Das Futter wurde mittels Spirale und großer Schnecken verteilt und setzte sich von selbst. Als Kind hat Gündel den Bau verfolgt, der hohe Ansprüche an die Bauarbeiter des damaligen Landwirtschafts-Baubetriebes ZBO gestellt habe und wegen Materialknappheit eine Herausforderung war. Der Beton musste ohne Unterbrechung verarbeitet werden, Tag und Nacht, damit das Silo keine Risse bekam und die Silage nicht auslief.

Beim ersten Behälter habe es bei der Inbetriebnahme doch ein kleines Problem gegeben, und an einer Stelle sei Wasser ausgetreten. Das sei auf einen mehrstündigen Stillstand beim Bau zurückgegangen, der sich auf die Dichte des Bauwerks auswirkte, meint Gündel. Da unterhalb der Anlage ein Wassereinzugsgebiet war, habe man sehr aufpassen müssen. Er selbst ist der Landwirtschaft treu geblieben, was auch mit dem ungeheuren Stolz zusammenhängt, den die Bauern in der Zeit empfanden, als so große Silos oder das Kraftfuttermischwerk Neumark (heute Baywa) gebaut wurden. Die Arbeit begann - auch durch Maschinen wie große Mähdrescher und Kartoffelkombines - leichter zu werden.

Die Silos würden auch unter heutigen Bedingungen funktionieren, allerdings sei der finanzielle Aufwand für Strom und Wartung zu hoch. Der Vorstandsvorsitzende: "Sie waren bis 2005 in Betrieb. Wir verwenden jetzt Flachsilos. Dort ist alles unkompliziert." 50.000 Euro kostet der Abbruch inklusive Entsorgung, den die Firma Ebersbach aus Oelsnitz erledigt. Die Silos werden abgetragen, Beton und Stahl gleich vor Ort getrennt. Das Maschinenhaus ist schon weg. Dort war auch Asbest zu entsorgen.

Wäre da noch der rote Stern, der die Silos schmückte. Er soll vorerst in ein Museumsmagazin kommen. Dann könnte auch seine Geschichte aufgeschrieben werden. "Wir wissen vom Irfersgrüner Ortschronisten, dass er nicht neu war, sondern zuerst am Fluss- und Schwerspatbetrieb stand", so Bittermann.