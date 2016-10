Dinkel im Vogtland - das MauerblÃ¼mchen des Getreides

Dinkel im Vogtland - das Mauerblümchen des Getreides

Obwohl die Nachfrage nach Dinkel in der Biobranche groß ist, halten sich hiesige Betriebe zurück. Osteuropäische Bauern haben die Marktlücke längst entdeckt.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 14.10.2016



Reichenbach. Obwohl sich die teils kargen vogtländischen Böden gut für den Anbau der alten Getreideart Dinkel eignen würden, spielt der Anbau dieser Weizenart in der Region eine untergeordnete Rolle: In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anbau in der Region zwar verzehnfacht, von 40 Hektar 2006 auf jetzt 462 Hektar, stagniert aber jetzt auf diesem niedrigen Niveau.

Michael Eckl, Leiter der Außenstelle des Landesamtes für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft (LfLUG) in Plauen: "Gemessen an der Gesamtackerfläche sind das nur 1,3 Prozent, und selbst wenn man die Biobetriebe gesondert rechnet, macht Dinkel dort nur 7 Prozent aus."

Bio-Dinkel wächst unter anderem auf den Flächen der Agrargenossenschaft "Oberes Vogtland" rund um Adorf. "Wir bauen Dinkel auf 150 Hektar an", so Geschäftsführer Tino Wunderlich. "Die Dinkelkerne sind von einer Spelze umhüllt, die muss vor der Verarbeitung entfernt werden. Diese Spelzen lassen sich ganz wunderbar als Einstreu für die Tiere verwenden." Wunderlich hat gute Erfahrungen mit dem Getreide gemacht, das auch ohne chemischen Dünger wächst und auch als wetterfest und robust gilt. Diese Genügsamkeit des Getreides geht auf Kosten des Ertrages. Wunderlich: "Wir ernten 30 bis 33 Doppelzentner pro Hektar."

Der Ertrag von Weizen im konventionellen Anbau liegt ungefähr beim Doppelten, sagt Eckel vom LfLUG, und: "Bei modernem Weizen ist der Ertrag eben doch besser. Außerdem lassen sich viele kleine Parzellen mit unterschiedlichen Kulturarten schwieriger vermarkten. Die Betriebe müssen solche Partien auch getrennt lagern können. Kurzum, der Dinkel ist vor allem eine sinnvolle Frucht im Ökolandbau, weil man auf chemischen Pflanzenschutz verzichten kann."

Für die Agrar Holding GmbH mit Hauptsitz in Eichigt, seit einem Jahr mit 4000 Hektar Anbaufläche der größte Biobetrieb im Vogtland, ist Dinkelanbau trotzdem im Moment kein Thema: "Wir bauen derzeit keinen Dinkel an. Unsere vordringlichste Aufgabe besteht im Moment darin, auf unseren Flächen ausreichend Futter für unsere Tiere anzubauen. Aber perspektivisch könnte Dinkel durchaus ein Thema sein", so Alexander Schüller, im Unternehmen für den Pflanzenbau verantwortlich.

Dabei würden die Mühlen den Landwirten gern auch größere Mengen Dinkel abnehmen, wie Kai Schmöger, Produktionsleiter der Vogtland Bio Mühlen GmbH im Plauener Ortsteil Straßberg, erklärt: "Die Nachfrage ist deutlich größer als das Angebot." Bio-Dinkel bekomme die Plauern Mühle nur von einem Bio-Betrieb aus der vogtländischen Region.

"Den Rest beziehen wir aus den Hauptanbaugebieten in Baden-Württemberg und Bayern. Der bei uns verarbeitete Bio-Dinkel stammt zu hundert Prozent aus deutschem Anbau", so Schmöger. Doch auch die Länder Osteuropas haben den Dinkelanbau für sich entdeckt, sodass konventioneller Dinkel, der auf dem Markt verarbeitet wird, eher aus diesen Regionen stammt, meint Schmöger.

Und was sagen die Bäcker? Jörg Schürer, Innungsobermeister der Bäckerinnung Vogtland aus Muldenhammer hat festgestellt: "Dinkel ist ein neues Getreide, das bei den Kunden viel Zuspruch findet. Auch Lebensmittelallergiker vertragen diese Getreideart recht gut." Dinkel werde häufig als Vollkornmehl verarbeitet. "Wir backen daraus Brot und Brötchen", so Schürer. Es seien aber auch alle anderen Gebäckarten möglich: Rührteige, Bisquit oder Kuchen. Wenn man die besonderen Ansprüche des Dinkels hinsichtlich Temperatur und Knetzeit beachte, seien der Fantasie keine Grenzen gesetzt, so Schürer.

Dinkel bringe seinen eigenen, sortentypischen Geschmack mit, "vom Mundgefühl und vom Biss her wie Roggen, vom Geschmack her eher wie Weizen, fast etwas süßlich, aber auf jeden Fall kernig und vollmundig", so des Bäckers Einschätzung.