Dotzauer darf Firma erweitern

Nach Diskussion hinter verschlossenen Türen: Lengenfelder Stadträte stimmen dem Bauantrag der Abbruch- und Recyclingfirma zu. Argument: Ein Umzug des Unternehmens wäre unzumutbar.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 16.02.2017



Lengenfeld. Diskussionsbedarf hinter verschlossen Türen hatte der Lengenfelder Stadtrat Volker Sönnichsen (BIL) zur jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses angemeldet. Und zwar im Hinblick auf ein bereits im Januar im Stadtrat diskutiertes Thema, das damals mit der Begründung zurückgestellt worden war, man müsse erst weitere Details kennen. Dabei ging es um den Antrag zur Errichtung eines Lagerplatzes, den Frank Dotzauer, Geschäftsführer des gleichnamigen Lengenfelder Recycling- und Abbruch-Unternehmens, eingereicht hatte.

Diesmal war der Unternehmer selbst da, um Rede und Antwort zu stehen - auf Antrag von Volker Sönnichsen zunächst hinter verschlossenen Türen. Es sei um Bedenken hinsichtlich eines vorzeitigen Baubeginns gegangen, sagte im Anschluss Bürgermeister Volker Bachmann (Pro Lengenfeld). Diese Sorge räumte der Geschäftsführer aber aus: "Es finden derzeit nur Arbeiten auf dem genehmigten Bereich statt."

Dotzauer ging nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit in einer Kurzvorstellung seines Projektes auf Hintergründe und Auswirkungen des Baus eines zusätzlichen Lagerplatzes ein. Teile der 4,8 Hektar großen Erweiterungsfläche sollen eine Frostschutzabdeckung erhalten. Eine Versiegelung sei nicht geplant, so dass Regenwasser auch weiterhin versickern könne. Es sei die Lagerung von wiederverwendbaren Baumaterialien vorgesehen - oder auch das Abstellen von Containern. "Es geht nicht um eine Erweiterung oder Vergrößerung der Produktion", betonte Dotzauer. Außerdem erhalte das Gelände einen mit Bäumen bepflanzten Wall und einen Zaun. "Die Einzäunung ist aus versicherungstechnischen Gründen notwendig. Bei uns wurde in letzter Zeit viermal eingebrochen, mit teils erheblichen Schäden."

Der Betrieb benötige zudem eine zweite Waage und eine Reifenwaschanlage. Das sei eine logistische Notwendigkeit, um innerbetriebliche Abläufe zu optimieren. Fahrzeuge, die Materialien bringen und andere Materialien abtransportieren, müssen mehrfach über eine Waage fahren, was oft zu einer starken Verschmutzung des Messgerätes führe. Die Reifenwaschanlage solle Besserung bringen, auch außerhalb des Betriebes, durch Verringerung der Straßenverschmutzung.

Frank Dotzauer berichtete außerdem, ihm sei bekannt, dass in absehbarer Zeit an der Kläranlage Rodewisch das Linksabbiegen auf die Bundesstraße möglich sein soll. Somit lasse sich der Verkehrsfluss in und aus dem Betrieb besser verteilen und konzentriere sich weniger allein auf Lengenfeld. Das Thema Verringerung der Straßenverschmutzung betreffe aber nicht nur Lengenfeld, sondern müsse auf allen Straßen Berücksichtigung finden, erklärte der Unternehmer.

Schwertransporte von Baufahrzeugen allerdings führen auch künftig durch die Stadt, weil das Überfahren des Bahnübergangs in Rodewisch mit so hoher Tonnage nicht möglich sei. "Die Fahrzeuge würden aufsitzen", sagte Frank Dotzauer. Aber: "Wir reden hier von jährlich maximal bis 30 solcher Transporte, die nur nachts und nur unter Polizeibegleitung stattfinden."

Madeleine Vogel, Mitarbeiterin des Lengenfelder Bauamtes, hatte eine positive Stellungnahme zum Antrag Dotzauers vorbereitet. Sie legte dar, dass es sich bei der Anlage einer solchen Erweiterungsfläche zwar nicht um privilegiertes und damit genehmigungsfähiges Bauen im Außenbereich im Sinne des Baugesetzbuches handele. Es sei aber nicht zumutbar und auch nicht im öffentlichen Interesse, dem Unternehmer nahezulegen, seine Lagerfläche in ein Gewerbegebiet zu verlegen. Die Zustimmung erfolge vorbehaltlich der Stellungnahme der Fachgremien der genehmigenden Kreisbehörde. Die Ausschussmitglieder stimmten der so formulierten Beschlussvorlage zu - mit einer Enthaltung durch Stadtrat Sönnichsen.