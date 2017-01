Ein Gasthof zum Verlieben

Der Gasthof Buchwald gehört dank seines Ballsaales zu den ganz besonderen Kulturdenkmalen im Vogtland. Dabei grenzt der nahezu originale Zustand von Saal und Bühne fast schon an ein Wunder. Die Wirtsleute wollen das traditionsreiche Schmuckstück in gute Hände geben.

Von Gerd Möckel

erschienen am 05.01.2017



Buchwald. Wilfried Döring hat es monatelang im Internet probiert und auch in der Gastro-Zeitschrift inseriert. Ergebnis: zwei Interessenten. "Einer hatte wohl wirklich Interesse. Aber gehört habe ich letztlich auch von ihm nichts mehr." Der Wirt des Gasthofs Buchwald und seine Frau Birgid haben zum Jahreswechsel das Handtuch geworfen. "Wir sind beide Siebenundsechzig. Da geht vieles nicht mehr so leicht von der Hand." Die legendären Sauerbraten- und Karpfengerichte der Küchenchefin und das süffige Hausbier des Wirts gibt es ab sofort nur noch auf Anfrage für größere Gesellschaften. Wer solo hungrig und durstig in Buchwald unterwegs ist, der findet die Türen des traditionsreichen Lokals noch jeden dritten Montag geöffnet. Beim Seniorentanz in der Zeit von 11 bis 20 Uhr.

Noch will sich Wilfried Döring nicht mit diesem Abschied auf Raten anfreunden. "Es muss doch jemanden geben, der hier mit Herzblut etwas besonderes machen will. Wenn ich mir den Saal anschaue, da muss ein junger Mensch doch die Ärmel hochkrempeln und was wagen", erzählt der Wirt über wenige bauliche Veränderungen des Ende des 19. Jahrhunderts im spätklassizistischen Stil errichteten Schmuckstücks. "Und die lassen sich leicht entfernen. Dann sieht alles so aus wie vor hundert Jahren. Das hat hier weit und breit niemand."

Und das ist ein Wunder. Allein die Dörings haben insbesondere in den ersten Jahren nach der Wende einige Angriffe auf das Kulturgut abgewehrt. Damals haben sich Antiquitätenjäger aus Holland die Klinke in die Hand gegeben. "Besonders scharf waren die auf den Kronleuchter. Und wenn ich an die Gäste aus dem Westen denke. Die haben sich an der Bühne vor Begeisterung fast auf die Bretter gelegt." Dieses durchaus zivile Verhalten darf auch für die zünftigen Feste in der Kaiserzeit, der Weimarer Republik, im Dritten Reich und in der jungen DDR angenommen werden. Der Saal diente als Kulisse für Hochzeiten, Trauergesellschaften, Bauernbälle, dem für Buchwald einst typischen Kirschentanz, Gesangs- und Theaterdarbietungen und so manche Versammlung, bei der es hoch herging.

Ende des Zweiten Weltkriegs kamen auf dem Parkett, auf dem sich das Publikum einst im Ballrausch drehte, Ausgebombte und Flüchtlinge zur Ruhe. Dann zogen amerikanische Soldaten ein. Die müssen den Gasthof ganz schön heruntergewirtschaftet haben, der Saal jedoch blieb unangetastet. Bald darauf besetzten die Sowjets das Haus - ebenfalls ohne negative Folgen für den Saal. "In DDR-Zeiten diente der Saal als Möbellager des Konsument-Warenhauses Leipzig, dann als Lampenlager", führt Wilfried Döring die unglaubliche Geschichte der Unversehrtheit weiter aus. Erst seit 1999, aus Anlass des doppelten 50. Geburtstages der Inhaber, dient der Saal wieder seiner Bestimmung. Besonders für Birgid Döring war die Wiedereröffnung ergreifend. Sie wurde in dem einst von vier Generationen betriebenen Gasthof geboren und erinnert sich noch gut an die als Kind mitgefeierten Kirschentänze. Mit Kirschkernen en masse auf dem Parkett und Kirschzweiggirlanden am Kronleuchter.

Seit den frühen 1950er-Jahren bis 1999 war der Saal sporadisch als Veranstaltungsstätte genutzt worden. 1951 waren die Gäste dort Zeugen einer Volksmusikstunde, die vom MDR übertragen wurde und im Dienst der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten stand. Mitwirkende waren unter anderem der Buchwalder Volkschor, die Buchwalder Volksmusikgruppe und die Buchwalder Akkordeongruppe. Damals wurde im Oval des Bühnenbogens ein Spruchband mit dieser Aufschrift angebracht: Wir singen und musizieren für die Einheit Deutschlands. "Das hing bis 1989 dort. Dann hatten wir eine Jugendweihefeier. Um Komplikationen zu vermeiden, haben wir es vorher abgemacht. Ein paar Monate später hätten wir darauf verzichten können."

Vermutlich hätte die Kreis-Denkmalschutzbehörde nicht auf die Entfernung dieses einmaligen Zeitzeugnisses bestanden. Das Amt stufte den Saal nach der Wende aufgrund seiner Stuckreliefs, der originalen Einrichtungsgegenstände, Türen, Fenster und besonders der in Saal und Bühne erhaltenen Malerei als "besonders hochwertiges Denkmal" ein. Dazu gehören auch der im Neobarock gefertigte Eisenkunst-Gussofen sowie der Leuchter und die gusseisernen Säulen unter der später in den Wohnbereich einbezogenen Empore. Und die Bühne, die ist samt (ihrer außer Betrieb genommenen) Elektrik, der vollständig erhaltenen und im Bühnenboden verstauten Requisiten, der beiden Souffleusenkästen, der im Ursprungszustand erhaltenen Garderobe oder auch wegen ihres hölzernen Bühnen-Absperrzauns - einfach überhaupt - ein Fall zum Verlieben.