Ein JubilÃ¤um ohne Festakt

Ein Jubiläum ohne Festakt

Heute vor 20 Jahren rollten die ersten Regio-Sprinter der Vogtlandbahn zwischen Zwickau, Plauen und Bad Brambach. Der Vertrag im Vogtland-Netz läuft bis Ende 2027.

Von Gerd Betka

erschienen am 13.10.2016



Neumark. Tausende Besucher drängten sich am 14. Oktober 2006 im Betriebshof der Vogtlandbahn in Neumark. Sie nahmen an Führungen teil, fuhren im Führerstand mit, sammelten Souvenirs. Karussell, Hüpfburg und ein Clown begrüßten die Kinder. Anlass gab das Jubiläum "10 Jahre Vogtlandbahn". Denn am 13. Oktober 1996 rollten die grün-weißen Regio-Sprinter der Vogtlandbahn erstmals zwischen Zwickau, Plauen und Bad Brambach.

Heute jährt sich dieser Tag zum 20. Mal. Allerdings ohne Jubel, Trubel, Heiterkeit. "Wir werden in diesem Jahr keinen Festakt durchführen", erklärte Christine Hecht, Sprecherin der Länderbahn GmbH, zu der die Vogtlandbahn gehört. Laut Betriebsrat gibt es heute eine interne Feier unter Mitarbeitern, zu der auch der einstige Betriebsleiter Peter Dörfelt eingeladen sei. Treff sei 17 Uhr am Reichenbacher Bahnhof.

In Reichenbach hatte alles begonnen. Als der Freistaat Sachsen 1994 die Eisenbahnstrecken Zwickau - Falkenstein - Klingenthal und Herlasgrün - Falkenstein - Adorf europaweit ausgeschrieben hatte, bewarb sich auch die Regental-Bahnbetriebs-GmbH, die eine Werkstatt in Reichenbach betrieb, und gewann. Die ersten acht Triebzüge vom Typ Regio-Sprinter wurden beschafft. Da die beiden gewonnenen Strecken von der Deutschen Bahn noch nicht fertigsaniert waren, beauftragte der Freistaat Sachsen die Vogtlandbahn, Regionalbahnzüge auf der Strecke Zwickau - Plauen - Bad Brambach einzusetzen Ab 13. Oktober 1996 fuhren hier die Regio-Sprinter im Stundentakt. Im Sommer 1997 wurden weitere zehn Sprinter beschafft, die auf den dann fertiggestellten weiteren Vogtland-strecken zum Einsatz kamen.

1998 wurde die Vogtlandbahn selbstständiges Tochterunternehmen der Regentalbahn AG. Sie fuhr einen Expansionskurs. Erstmals schickte sie Züge auch nach Thüringen. Mit dem "Zwickauer Modell" verkehren Vogtlandbahn-Züge seit dem 28. Mai 1999 direkt bis ins Zentrum der Mulde-Stadt. Das ist bis heute ein Highlight. Seit dem Jahr 2000 übernahm die Vogtlandbahn im grenzüberschreitenden Egro-Net Leistungen zwischen sächsischem Vogtland, Ostthüringen, Oberfranken und Böhmen. In Neumark wurde am 4. Juli 2000 der neue Betriebshof der Vogtlandbahn eröffnet. Mit dem Alex ist man in Bayern und mit dem Trilex in Ostsachsen präsent.

Am 12. Juni 2005 startete die Vogtlandbahn mit dem Vogtland-Express eine Direktverbindung von Plauen nach Berlin. 2012 landete er indes auf dem Abstellgleis. Er verkehrte zunächst n0ch als Fernbus, doch Ende 2015 war Schluss. Auch andere Angebote wurden eingestellt: so Ende 2006 die Strecke nach Schleiz oder Ende 2012 die Fahrten zwischen Zwotental und Adorf.

2010 wurde das "Vogtland-Netz" neu ausgeschrieben, die Vogtlandbahn-GmbH erhielt den Zuschlag bis 2027. Damit wurden Arbeitsplätze in der Region gesichert. 2012 begann der Zukauf von Triebwagen des Typs Stadler Regio-Shuttle. Allerdings drohen der Vogtlandbahn Einschnitte. Schon 2015 konnte der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland seinen Haushalt nur ausgeglichen, indem Leistungen im Schienenpersonennahverkehr gestrichen wurden. Mit neuen Streichungen im Schienennahverkehr der Region rechnet Landrat Rolf Keil (CDU) ab dem Fahrplanwechsel 2017/18.

Die Vogtlandbahn zählt aktuell mehr als 180 Mitarbeiter am Standort Neumark. Von der dortigen Betriebsleitzentrale aus werden sämtliche Verkehre der Länderbahn disponiert. 14 Regio-Shuttles kommen im Vogtland auf vier Linien zum Einsatz. Pro Jahr werden dabei zirka 1,4 Millionen Fahrgäste befördert und 5,3 Millionen Kilometer gefahren.

Die Länderbahn GmbH (DLB) mit Sitz in Viechtach im Bayerischen Wald, in die die Vogtlandbahn seit Ende 2015 wie auch Alex, Oberpfalzbahn, Waldbahn und Trilex integriert ist, gehört zu Netinera, einem Ableger der italienischen Staatsbahn.