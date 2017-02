Einblicke in einen Knochenjob

CDU-Politiker Stephan Hösl hat bei der Firma Glitzner Müll sortiert. Was er zwischen Papier und Pappe so alles fand ...

erschienen am 09.02.2017



Schneidenbach. Der Reichenbacher Landtagsabgeordnete Stephan Hösl (CDU) hat bei einem Arbeitseinsatz in der Müllbranche neue Erkenntnisse gesammelt. Hösl stand im Rahmen des Projektes Miterlebt eine Schicht lang am Sortierband der kreiseigenen Firma Glitzner Entsorgung in Schneidenbach. Mit den dort eingesetzten sechs Mitarbeitern sei er ins Gespräch über dies und jenes gekommen. Und er staunte über all das, was manche Mitbürger in die blauen Tonnen werfen.

Denn zwischen Papier und Pappe finde sich nahezu alles, was in einem Haushalt entsorgt werden muss: Technische Artikel, Lebensmittel, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Tierkot und Kadaver, Spielzeug, Kfz-Filtereinsätze, Hygieneartikel aller Art - vorrangig benutzt. "Ihnen wird schlecht? Das verstehe ich. Und dabei hält sich jetzt im Winter der Geruch in Grenzen", berichtet Hösl. "Mit stoischer Zielstrebigkeit sortieren meine Mitstreiter die Fremdkörper aus und füllen Müllbehälter um Müllbehälter. Erschrecken kann sie nicht mehr viel." An die Nutzer der blauen Papiertonne gerichtet, sagt der Landtagsabgeordnete: "Bitte nur Papier, Pappe und Kartonagen. Alles andere ist wirklich daneben."

Von kurz vor 10 bis 14.45 Uhr dauerte die Schicht. In seinem Erlebnisbericht spricht Hösl von "Einblicken in einen Knochenjob", wenngleich er Müllentsorger Glitzner als "qualitativ hochwertig arbeitende Firma" bezeichnet, die für ihre Mitarbeiter durchaus etwas tue. Der Politiker wollte auch herausbekommen, ob dieser Job mit 67 Jahren noch zu machen ist. Eine klare Antwort gab er nach dem Arbeitseinsatz noch nicht. (ur)