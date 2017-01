Eine Liebeserklärung an die sich wandelnde Provinz

Der Greizer Schriftsteller und Journalist Volker Müller (65) gibt mit "Corvette Menz" sein Roman-Debüt. Bei der Lesung im Neuberin-Museum griff er auch zur Klarinette.

Von Gerd Betka

erschienen am 14.01.2017



Reichenbach. Auf Einladung des Literaturzirkels des Vogtländischen Seniorenkollegs Reichenbach hat Volker Müller am Donnerstag im Neuberin-Museum seinen ersten Roman "Corvette Menz" vorgestellt. Die Premieren-Lesung aus dem Werk, das seit dem 20. Dezember im Handel ist, sorgte für ein volles Haus. An die 50 Literaturfreunde waren gekommen. "Alle meine Bücher sind hier vorgestellt worden. Also bin ich zum elften Mal hier", erklärte der Schriftsteller und Journalist aus Greiz, der am 5. Januar seinen 65. Geburtstag gefeiert hatte.

Seit 2004, und damit zwölf Jahre lang, hat er an seinem Roman-Erstling gearbeitet. Jetzt endlich liegt er vor. 285 Seiten in drei Teilen mit 36 Kapiteln. Der Roman spielt im fiktiven Provinz-Städtchen Borkenste, das im ebenso fiktiven Seenland liegt. Der Zufall bringt zwölf Jahre, nachdem sich im Land eine gesellschaftliche Umwälzung ereignet hat, die wohlsituierte Familie Treibmann und die in bescheidenen Verhältnissen lebende Familie Menz zusammen. Es kommt zu einer Liaison zwischen den Kindern: Corvette Menz, 1,80 groß und von Männern umschwärmt, die im Antiquariat "Exlibris" jobbt, und Lenart Treibmann, einem mittleren Beamten, der alles andere als ein erfolgsversessener Überflieger ist. Dem Leser offeriert Volker Müller darüber hinaus ein schillerndes Figuren-Ensemble. Das Buch lässt sich, je nach individueller Lesart, als Liebes-, Frauen-, Wende-, Zeit- oder Bürokratie-Roman, als Wirtschaftskrimi oder Verwirrspiel verstehen. Nicht zuletzt aber ist es eine - wenn auch nicht durchweg schmeichelhafte - Liebeserklärung an die Provinz.

Volker Müller selbst sieht "Corvette Menz" als "eine ziemlich gewagte Mischung aus tatsächlich Erlebtem und frei Erfundenem". Er fügt hinzu: "Dazu kommen eine Reihe von mir als unabdingbar notwendig erachteter Übertreibungen und Zuspitzungen, die verkraftet werden wollen. Mir schwebte alles in allem ein bewegendes Buch über Literatur, Liebe und Natur vor, das sich zumindest in Teilen auf die Suche nach letzten Wahrheiten begibt."

Im Neuberin-Museum las er das erste Kapitel, "Kleiner Streit im 'Exlibris'" und weitere Auszüge, die neugierig auf das Werk machten. Von den Besuchern erntete er dafür viel Beifall, ebenso für seine musikalische Umrahmung. Mit seiner Klarinette bot Volker Müller, der 1977 bis 1984 Klarinettist im Staatlichen Sinfonieorchester Greiz gewesen war, unter anderem Stücke von Johann Strauß und Mozart dar. Er habe die Musik für seinen Auftritt am 7. Januar auf Schloss Leubnitz einstudiert, nachdem im Internet ein Neujahrskonzert mit ihm angekündigt worden sei. Am Ende wurde es eine Lesung mit Klarinettenklängen.

Warum er eine imaginäre Stadt und einen nicht näher beschriebenen Umbruch wählte, wurde er gefragt. "Restlos erklären kann ich das nicht", entgegnete Müller. Er habe Synonyme für Wende, Berlin und SED benutzt. Das sei ein Verfremdungseffekt. Möglicherweise könnten Leser anderswo auf der Welt so mehr damit anfangen. Einige seiner Freunde in Greiz fänden das aber gar nicht gut. "Der Volker ist ein sehr vorsichtiger und umsichtiger Mensch", erklärte sein langjähriger Wegbegleiter, der Schauspieler Wilfried Pucher. "Er will uns Leser nicht festlegen." So wie sein Vorbild Fontane beherrsche er die Kunst, Dinge zu beschreiben, ohne plakativ zu urteilen und Recht haben zu wollen.

Das Buch Volker Müller "Corvette Menz", UND Verlag, Stadtroda. Preis: 24,90 Euro. ISBN: 978-3-927437-54-8.