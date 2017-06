Engländer drehen in Reichenbach durch

Ein altes Haus an der Bahnhofstraße ist Kulisse für den Psycho-Thriller "Typo". Für den Dreh musste keine Miete gezahlt werden - der Gründerzeitbau gehört dem Regisseur.

Von Gerd Möckel

erschienen am 08.06.2017



Reichenbach. Was den Stadtentwicklern oft Schweißperlen auf die Stirn treibt, bietet Filmemachern eine ideale Kulisse für atmosphärisch aufgeladene Szenen: Bröckelnde historische Bausubstanz, die es in Reichenbach noch immer in Hülle und Fülle gibt. Eines der einst prächtigen Gründerzeithäuser gehört seit sieben Jahren dem Engländer Antony Meadley. In dem leerstehenden neoklassizistischen Bau an der Bahnhofstraße hat der Chef einer im südenglischen Eastbourne angesiedelten Filmgesellschaft jetzt einen Psycho-Thriller gedreht. "Diese Location ist für den Plot des Films einfach ideal. Danke an die Nachbarn für ihr Verständnis", sagte der 52-jährige Filmemacher und Fotograf am Ende der fünfwöchigen Dreharbeiten.

Nachbarn des Hauses waren kürzlich wegen der nachts im Garten abgedrehten Szenen informiert worden. "Wir wollten nicht, dass sich jemand fürchtet." Wer jedoch den Nervenkitzel liebt, sollte sich "Typo" anschauen. Voraussichtlich Anfang nächsten Jahres kommt der mit den Urängsten der Menschen spielende Film in den Verkauf - als DVD, die via Internet gekauft werden kann. "Wir brauchen sechs Monate für den Schnitt, dann geht's an die Distribution", sagte Antony Meadley in einer Drehpause. Der Hausbesitzer selbst war dabei in der Rolle des Regisseurs, des Kameramanns und des Beleuchters zu erleben.

Das große Budget steht für die Produktion also nicht zur Verfügung. Zur festen Filmcrew gehört ein halbes Dutzend Leute, alle kommen aus der Grafschaft East Sussex und haben während der Dreharbeiten in einer Netzschkauer Immobilie des Chefs gewohnt. Hauptdarsteller sind Melissa Hollett und Guy Barnes. Die beiden spielen ein Ehepaar, das sich in einer Spirale der Gewalt verliert: Mit der Schriftstellerin gehen die Pferde der Fantasie durch, während der Bauarbeiter an finalem Kontrollverlust leidet. Eine Mischung, die es so an der Bahnhofstraße noch nie gegeben haben dürfte.

Grund für diese Premiere ist eine Urlaubsreise, bei der Antony Meadley und ein Freund einen Abstecher ins Vogtland gemacht hatten. "Wir haben uns damals in einen Billigflieger gesetzt und sind los. Reichenbach war eine echte Überraschung, so habe ich das Haus gekauft." Und der Freund schlug in Oberwiesenthal zu. Wenn es seine Zeit zulässt, will Antony Meadley die Filmkulisse sanieren und dort zumindest zeitweise auch mit Frau und Kind wohnen. "Mein Sohn schwärmt für Plohn. Mal sehen, es ist viel Arbeit."

Bis die Handwerker loslegen, könnte das Haus also noch in einigen Filmen zu sehen sein. Egal, ob sie in der Kaiserzeit, im Nationalsozialismus oder in der DDR spielen. In dem Bau haben bis zu den Namensschildern im Dachgeschoss hin etliche stumme Zeitzeugen unbeschadet die Jahrzehnte überdauert. Antony Meadley jedenfalls ist stolz auf sein Film-Haus und seinen zweiten Wohnsitz. Auf dem Portal der Homepage seiner Produktionsfirma macht er nämlich Werbung für: "Reichenbach im Vogtland, Sachsen, Deutschland." Thank you.