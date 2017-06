Europas größtes Gaming-Center nimmt in Netzschkau Gestalt an

Der einstige Ventilatorenbau wird umgebaut. Langsamer, als zunächst gedacht. Aber ab Oktober sollen sich hier E-Sports- und Airsoft-Fans die Klinke in die Hand geben.

Von Gerd Betka

erschienen am 07.06.2017



Netzschkau. Oben am Ziegelbau des einstigen Ventilatorenherstellers Nicotra Gebhardt in Netzschkau kündet ein Transparent von der Zukunft des Gebäudekomplexes. Zu lesen ist da: www.TEK.ag sowie Airsoft und LAN.cafe.

Das LAN.cafe Vogtland bezeichnet dabei die Örtlichkeit. "Hier entsteht Europas größtes Gaming-Center", erklärt Geschäftsführer Robert Christopher Grimm. Es verfügt drinnen über 9760 Quadratmeter und noch einmal 12.200 Quadratmeter im Außenbereich. Die 2600 Quadratmeter große Halle im Erdgeschoss soll als Airsoft-Gelände für militär-taktische Spiele sowie als Event-Arena dienen. Aus Spanplatten wird zurzeit ein Haus zusammengeschraubt. Ein altes Auto, ein Bus und Reifenstapel sollen als Hindernisse dienen. Angrenzend entsteht auf 820 Quadratmetern der Gastrobereich mit E-Sports-Bar. Eine Etage höher wird die permanente LAN-Area für bis zu 289 Gamer eingerichtet. Außerdem entstehen drei große Bootcamp-Räume für E-Sports-Teams bis für zu 35 Gamer, und es wird an den Schlafräumen gewerkelt. Bei künftigen LAN-Events sollen bis zu 1050 Spieler im Objekt Platz finden.

Mit dem Projekt "TEK Advanced Gaming" soll zudem eine Plattform aufgebaut werden, die alles aus einer Hand für Gamer anbietet. Neben einem eigenen Video-Magazin, für das noch Leute vor und hinter der Kamera gesucht werden, sind ein Online-Shop für Games und Hardware sowie Montage und Vertrieb von Premium-Computern geplant.

Nach dem Erwerb des Gebäudekomplexes in Netzschkau zum 1. Juli 2016 hatte eigentlich alles schneller gehen sollen. "Wir hatten weniger Unterstützung aus der Region als erhofft", bedauert Grimm. Zwölf Personen sind beim Ausbau des Objektes aktiv, darunter sieben nicht aus Sachsen. Es fehlt an Manpower. "Wir haben massenhaft Anfragen für die Nutzung der Airsoft-Halle und des Bootcamps. Aber auf den Deal, mal am Wochenende bei uns mitzuarbeiten und dafür Freikarten zu bekommen, ging noch niemand ein", sagt er. Zum Vergleich: Bei einem ähnlichen, deutlich kleineren Projekt in Essen wirkten 50 bis 60 Leute mit. Nach drei Monaten war alles fertig. Mit zwölf Leuten dauere es entsprechend länger. 150 Stunden braucht es allein noch, um die Module in der Airsoft-Halle aufzustellen. Aber es geht voran. Auch über Pfingsten wurde gewerkelt. Der Aufbau des Video-Studios stand auf dem Programm.

"Im August sind wir als Aussteller auf der Messe Gamescom in Köln präsent und wollen dort auch unser erstes Videomagazin präsentieren", blickt Robert Christopher Grimm voraus. Im Oktober werde es richtig in Netzschkau losgehen. Dann sollen die Räume für die E-Sports-Teams, Schlafräume, Duschen und der Gastrobereich fertig sein und eine eigene E-Sports-Liga an den Start gehen.

Das neue Glasfaserkabel hat die Telekom im Frühjahr bis zum Fußweg gezogen. Jetzt sind noch 15 Meter bis zum Haus nötig. Das Kabel muss spätestens funktionieren, wenn Ende Dezember die große LAN & Silvester-Party steigt, für die schon jetzt im sozialen Netzwerk Facebook geworben wird.