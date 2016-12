Ewig qualmen die Gartenfeuer: Keine Anzeigepflicht vorgesehen

Reichenbach hat eine neue Polizeiverordnung. Sie regelt aber nur Brauchtums- und Privatfeuer, die nicht zur Entsorgung dienen.

Von Gerd Betka

erschienen am 21.12.2016



Reichenbach. Eine neue Polizeiverordnung gilt ab 1. Januar 2017 in Reichenbach und in Heinsdorfergrund. Nachdem Stadt- und Gemeinderat zugestimmt hatten, beschloss der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft am Montag das Papier.

Im Reichenbacher Stadtrat beschwor das Thema einen erneuten Disput um das Verbrennen von Gartenabfällen herauf. Paragraf 9 der Polizeiverordnung verlangt, dass das Abbrennen von offenen Feuern der Ortspolizeibehörde spätestens zehn Tage im Voraus anzuzeigen ist. Ausgenommen sind kleine Lagerfeuer, Koch- und Grillfeuer in befestigten Feuerstätten, -körben, -schalen oder handelsüblichen Grillgeräten.

"Ist es so, dass jetzt jeder, der im April und Oktober Gartenabfälle verbrennen will, eine polizeiliche Genehmigung benötigt?", hegte Grünen-Stadtrat Volker Liskowsky leise Hoffnung. Immerhin kämpfte er seit Jahren gegen die qualmenden Gartenfeuer an. Doch der zuständige Fachbereichsleiter Matthias Pürzel zog ihm diesen Zahn sofort wieder: "Paragraf 9 regelt Brauchtumsfeuer und private Feuer, die nicht der Abfallentsorgung dienen", sagte er. Das Abbrennen von Gartenabfällen werde dagegen in der sächsischen Pflanzenabfall-Verordnung und im Kreislaufwirtschaftsgesetz geregelt.

Pflanzliche Abfälle aus Gartengrundstücken können demnach ausnahmsweise verbrannt werden, wenn es nicht zumutbar ist, diese selbst zu kompostieren oder einer Verwertungsanlage zuzuführen. Das Verbrennen ist im April und Oktober werktags zwischen 8 und 18 Uhr, höchstens für zwei Stunden täglich zulässig. Dabei dürfen keine Gefahren oder Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft eintreten, insbesondere durch Rauch oder Funkenflug. Zu Bundes-, Land- und Kreisstraßen ist ein Mindestabstand von 100 Metern einzuhalten. Wer sich nicht daran hält, kann wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden.

"Wenn der Landkreis nicht in der Lage ist, Sammelstellen zu organisieren, werden die Gartenabfälle weiter verbrannt. Ich fahr' jedenfalls nicht extra nach Schneidenbach", meinte Stadtrat Frank Otto (BI Mylau). SPD-Stadtrat Oliver Großpietzsch fragte, ob es Druck auf den Landkreis zur Abholung von Gartenabfällen, zum Beispiel bei Kleingartenanlagen, geben wird. OB Raphael Kürzinger (CDU) sicherte zu, in dieser Sache nochmals zum Landkreis Kontakt aufzunehmen.

In der Gemeinde Heinsdorfergrund sieht Bürgermeisterin Marion Dick das Verbrennen von Laub und Gehölz im Frühjahr und Herbst als Problem. Sie hält die Einrichtung einer kostenlosen Sammelstelle für Laub ab 2017 für denkbar. Im "Raumbachboten" vom November wurden die Bürger gebeten, dazu ihre Meinung zu sagen.

Wie bisher gilt auch 2017, dass im Auftrag des Vogtlandkreises Grüngut zweimal im Jahr, im März/ April sowie im Oktober, im Rahmen der Straßensammlung ohne zusätzliche Gebühren entsorgt wird. Das betrifft gebündelten Baum- und Strauchschnitt sowie Baumstümpfe und -stämme mit maximal zwei Metern Länge und einem Durchmesser von maximal 20 Zentimetern. Die Termine stehen im Abfallwegweiser. Weiteres Grüngut kann gegen Gebühr an den Wertstoffhöfen in Schneidenbach und Oelsnitz abgegeben werden.

