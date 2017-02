Fesches und freches im Bratwurschtgrund

Der Faschings-Auftakt der Hauptmannsgrüner Narren hat Appetit auf mehr gemacht. Zum Beispiel auf Hansi und Schorschi, auf Heinsdorfer Bettgeflüster, die Tanzgruppen und die ewig Junggebliebenen.

Von Petra Steps

erschienen am 20.02.2017



Oberheinsdorf. Unter dem Motto "Eine Reise durch Deutschland - das ist schlau - machen wir heuer mit dem FCV" ist am Samstag die diesjährige Karnevalssaison des Carnevalsvereins der Freiwilligen Feuerwehr Hauptmannsgrün (FCV) stimmungsvoll eröffnet worden. Zum Kinderfasching am Nachmittag waren 160 Gäste gekommen und hatten damit ein volles Haus garantiert. Und beim ersten Faschingsball am Abend blieben nur wenige Plätze frei, als sich die Akteure mit ihrem Programm landauf, landab bewegten, mal in der Gruppe, mal zu zweit, mal nur in Gedanken.

Jörg Hascher und Marcus Golle führten als Hansi und Schorschi durch das Programm und hatten sich diesmal besonders die Bayern als Zielscheibe ihres Humors ausgewählt. Da musste Sebastian, ein junger Mann aus dem Nachbarfreistaat, ganz schön was einstecken, nachdem er sich als Bayer zu erkennen gegeben hatte. Ihn hatte die Liebe nach Heinsdorfergrund gezogen. Immerhin das fand als Grund für den Umzug allgemeine Akzeptanz.

In ihrer Bütt' stichelte Lisa Badstübner über allerlei Unzulänglichkeiten im Ort, zum Beispiel über Pferdemist auf dem Radweg und Fahrradfahrer, die trotz teurem Radweg die gefährlichere Straße bevorzugen. Sie philosophierte über eine Briefkastenfirma, die mehr Geld zu machen scheine als Milchbauern, deren gute Milch nichts mehr wert sei. Lob gab es für die angemalten Elektrokästen im Ort. Warum die Hauptmannsgrüner jedoch mit Außerirdischen im Wald beglückt wurden, verstehe sie nicht. Die Einwohner seien doch nicht "so weit ab vom Schuss, dass man sie ins All schießen muss". Beim Heinsdorfer Bettgeflüster planten Andrea Hilpmann und Andreas Schmidt ihren Urlaub, wobei die meisten Ziele verworfen wurden. Schließlich sei im Bratwurschtgrund das ganze Jahr über genug los. Da müsse man nicht wegfahren. Weniger moralisch einwandfrei als das Bettgeflüster waren die Sketche auf der Reeperbahn und im Laden für Skandalzubehör - und natürlich die Sex-Sprechstunde.

Für viel Begeisterung sorgten die Tanzgruppen von Funkengarde über Living Dreams und Zuckerpuppen bis zu den Halbstarken und Funkenmariechen Helene Hilpmann. Der Höhepunkt des Abends wurde jedoch mit dem Männerballett "Die ewig Junggebliebenen" erreicht, die unter dem Motto "Bauer sucht Frau" fast ein Theaterstück aufführten und nach einer irren Show natürlich für eine Zugabe auf die Bühne mussten. Bei der Musikauswahl dazu wurde deutlich, mit welcher Stilrichtung die Einheimischen abgehen: bei AC/DC mit "Highway to Hell". Ohne Zugabe durften die sechs Männer den Saal einfach nicht verlassen, und DJ Carsten Riedel (Smile entertainment) wusste gleich, was er aufzulegen hatte.

Und mit gutem Zuspruch geht die Hauptmannsgründer Faschingssaison weiter. Der Weiberfasching am Freitag ist ausverkauft. Für den Faschingsball am 4. März und die zweite Auflage des Weiberfaschings am 25. Februar gibt es jedoch noch Tickets (jeweils elf Euro), erhältlich im Friseur-Geschäft Charmant an der Hauptmannsgrüner Birkengasse. Der zweite Kinderfasching (3 Euro) am Samstag, 14.30 Uhr sowie der Familien- und Seniorenfasching am 4. März ab 13.30 Uhr (7,50 Euro) sind ohne Vorverkauf. Beim Seniorenfasching wird ab 12 Uhr Mittagstisch angeboten.