Fremde sprechen Kinder in Reichenbach und Falkenstein an

erschienen am 01.02.2017



Reichenbach/Falkenstein. Zwei Grundschüler sind vergangene Woche in Reichenbach und Falkenstein von Fremden angesprochen worden. Beide Kinder verhielten sich richtig und ließen sich nicht weiter auf ein Gespräch ein, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Laut den Beamten ereignete sich ein Vorfall am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr auf der Dammsteinstraße in Reichenbach. Hier wurde ein Junge von einem Unbekannten angesprochen und im Gesicht berührt. Das Kind setzte unbeirrt seinen Heimweg fort und erzählte seinen Eltern davon, die die Polizei informierten. Der Unbekannte ist den Angaben zufolge 1,60 Meter groß, hat eine dickliche Figur, spricht deutsch und war mit einer schwarzen Jacke und einem orange-gelbem Cappy bekleidet.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es am Donnerstag, gegen 12 Uhr im Bereich der Verkehrsinsel Hauptstraße/Bahnhofstraße in Falkenstein gekommen. Dort bot ein Mann einem Jungen unter anderem Süßigkeiten an, die das Kind ablehnte. Der Unbekannte war zu Fuß unterwegs, zeigte aber auf einen Pkw in Richtung Parkplatz am Markt, gegenüber der dortigen Bäckerei. Der Junge ging unbeirrt weiter bis nach Hause und erzählte ebenfalls von dem Vorfall. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß und circa 40 Jahre alt sein. Er hat eine normale Statur, schwarze Haare, einen Vollbart und spricht hiesigen Dialekt. Er trug schwarze Kleidung.

Zeugenhinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei in Auerbach, Telefon 03744/ 2550. (fp)