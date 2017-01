Friesener beweisen Härte

Das traditionelle Ende der Weihnachtsbäume wird im Reichenbacher Ortsteil zelebriert. Diesmal blieben leider viele Gäste aus.

Von Petra Steps

erschienen am 09.01.2017



Friesen. Die Freiwillige Feuerwehr Friesen hatte es am Samstag beim zehnten Tannenbaumweitwurf mit widrigen Bedingungen zu tun. Etwa eine Stunde vor Beginn begann ein nasser Schneefall mit winzigen Kristallen und eisigem Wind. Die Angst vor glatten Straßen und Fußwegen hielt vor allem auswärtige Besucher ab, die sonst gern zu der Traditionsveranstaltung kommen. So kamen deutlich weniger Besucher als sonst ans Gemeindezentrum.

Wegen Kälte und Nässe wurde die Zeit für den Tannenbaumweitwurf auf eine Stunde begrenzt. Als eine der letzten warf Noch-Friesenerin Heike Richter. Ihre 5,40 Meter mit dem 2,5 Kilogramm schweren Damenbaum reichten für den Pokal. "Sie hat beim Tapezieren heimlich trainiert", witzelte Günter Poitz von der Feuerwehr. Trotz bevorstehenden Umzugs nach Greiz will Heike Richter in den kommenden Jahren wieder dabei sein und ihrer Favoritenrolle gerecht werden. 2015 hatte sie zum letzten Mal gesiegt, zum vierten Mal in Folge, ehe sie 2016 den Titel kurzzeitig abgeben musste.

Bei den Männern warf Christian Schulz den fünf Kilogramm schweren Baum 6,28 Meter weit. Er war zur Pokalübergabe nicht mehr auffindbar. Der Rekord von 9,48 Metern, den Chris Dathe 2014 aufgestellt hatte, blieb anangetastet.

Zu kämpfen hatten auch die Schreiber, denn die Schneeflocken gefroren sofort auf dem Blatt mit Namen und Weiten, auf dem die Teilnehmer auch den Haftungsausschluss unterschreiben mussten. Einer von ihnen war der 88-jährige Wilmar Leber, der sich an ganz andere Temperaturen erinnerte. Er wurde als Jugendlicher 1945 im Speziallager Mühlberg inhaftiert und kam von dort mit einem so genannten Pelzmützentransport zum Arbeiten in die damalige Sowjetunion. "Dort herrschten im Winter 1948/49 minus 55 Grad, im Sommer fast das gleiche in Plusgraden", erzählte er. Sein Aufenthaltsort war ein Arbeitslager im sibirischen Anschero-Sudschensk, rund 2500 Kilometer hinter dem Ural. Der Name ist ihm heute noch so geläufig wie sein Friesen, das er erst 1950 wiedersah, nachdem die Familie fünf Jahre lang nichts über seinen Aufenthalt wusste.

Während Umstehende schon bei der Nennung der Gradzahlen bibberten, witzelte Wilmar Leber schon wieder und rief den Feuerwehrleuten zu, das Tannenbaumfeuer doch näher an den Kampfrichtertisch zu legen. Gegen einen Gutschein für einen Glühweinpott tauschten die Friesener ihre Tannenbäume ein, die kurzzeitig zischten, aufflammten und dann im Feuer verglühten.

Für Wärme sorgte auch die Kartoffelsuppe aus der Gulaschkanone - für viele ein Muss bei der Veranstaltung im kleinen Reichenbacher Ortsteil, der immer wieder mit Aktionen auf sich aufmerksam macht. Dabei hat die Feuerwehr seit Jahren keinen Wehrleiter und wird vom Reichenbacher Gemeindewehrleiter mit betreut.