Fünf Millionen Übernachtungen: Kleinanbieter machen's möglich

Der Tourismusverband Vogtland hat sich grenzübergreifend gefunden. Die Branche demonstriert großes Selbstbewusstsein.

Von Ulrich Riedel

Reichenbach. Aktuell stehen jährlich 1,7 Millionen Übernachtungen in der offiziellen Statistik des Tourismusverbandes Vogtland (TVV). Davon entfallen 1,35 Millionen auf den sächsischen Vogtlandkreis und 350.000 auf den thüringischen Teil des Verbandsgebietes. Doch die tatsächlichen Zahlen liegen deutlich höher. "Das Vogtland zählt insgesamt zirka 5 Millionen Übernachtungen pro Jahr", erklärte TVV-Geschäftsführer Andreas Kraus in einem Vortrag vor dem Kreistag vorige Woche in Markneukirchen. Und bei diesem Wert bezieht er sich allein auf den sächsischen Teil.

Kraus trumpfte im Kreistag weiter auf: Mit einem Bruttoumsatz von 348 Millionen Euro aus touristischer Nachfrage und einem jährlichen Steueraufkommen von 7,8 Millionen Euro sei der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region. Der Tourismus des über die Ländergrenze hinweg fusionierten TVV spielt jährlich 669 Euro je Einwohner in die Kassen. "Dies unterstreicht die Wichtigkeit des Wirtschaftsfaktors Tourismus", erklärte Andreas Kraus.

Die große Lücke zwischen den offiziellen 1,7 und den hochgerechneten 5 Millionen jährlichen Übernachtungen erklärte Andreas Kraus mit einer Besonderheit der Fremdenverkehrsstruktur im Vogtland. Auf den "grauen Beherbergungsmarkt" entfallen in der Region zwei Drittel der Übernachtungen.

Dabei handelt es sich um Einrichtungen mit weniger als zehn Betten: Kleine Pensionen, Zimmer- und Ferienhausvermieter fallen in diese Kategorie. Und genau bei diesen Klein- und Kleinstanbietern fallen im Vogtland 3,29 Millionen Übernachtungen pro Jahr an. Die "Kleinen" holen unterm Strich mehr Menschen in die Region als Hotels und alle anderen großen Anbieter zusammen, inklusive Kurkliniken.

Die Zahlen hat der Verbandsgeschäftsführers nicht aus dem Hut gezaubert, er beruft sich auf gesicherte Quellen. Da wäre zum einen eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK und des Institutes für Management und Tourismus. Weitere Zahlen hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) beigesteuert: Nach IHK-Angaben beziehen im Vogtlandkreis 11.180 Menschen ihr Primäreinkommen aus dem Tourismus-Geschäft.

Der Tourismusverband umfasst nach der mit den benachbarten Thüringern vollzogenen Fusion ein 2400 Quadratkilometer großes Gebiet, das von Gera bis Bad Brambach reicht. Kraus trommelt unermüdlich, um die Dachmarke Vogtland zu stärken und über viele kleine und größere Werbeträger den Bekanntheitsgrad der Region zu erhöhen. An der Aufgabe haben sich bereits mehrere Vorgänger des TVV-Geschäftsführers die Zähne ausgebissen.

Zur Kreistagssitzung am Donnerstag kamen auch Probleme zur Sprache. So ist Gera, die größte Stadt im Verbandsgebiet, kein Mitglied des TVV. Die Kommune kann sich die Mitgliedschaft im Moment nicht leisten, begründete Kraus und fügte an: "Wir bieten als Verband Leistungen an." Schleiz indes habe sich dem TVV angeschlossen, obwohl die Stadt nicht im Verbandsgebiet liegt.

CDU-Kreisrat Stefan Fraas verwies auf ein Problem, das ihn als Intendant der Vogtland Philharmonie direkt betrifft. Es gebe kein länderübergreifendes Ticketsystem für Veranstaltungen, so Fraas. Während Kraus dafür keine rasche Lösung bieten kann, kündigte er für 2017 an, zwecks behindertengerechter Angebote eine Stelle zu schaffen. Der TVV-Geschäftsführer betonte: "Das Thema ist uns sehr wichtig."