FÃ¼r HilfseinsÃ¤tze in aller Welt: Cargolifter verkauft ersten Ballon

Für Hilfseinsätze in aller Welt: Cargolifter verkauft ersten Ballon

Das an der Göltzschtalbrücke entwickelte Ballonkransystem kommt in Fahrt. Für die beteiligte GTG Göltzschtaltouristik steht indes im Allgäu eine andere Premiere ins Haus.

Von Gerd Möckel

erschienen am 22.09.2016



Mylau. Die Vorteile eines Ballonkrans etwa im Rettungs- und Katastrophenfall liegen auf der Hand: Schnell lassen sich Hilfsgüter vergleichsweise kostengünstig an Ort und Stelle bringen und verunglückte oder verschüttete Personen retten - und das alles dort, wo schwere Technik in unzugänglichem, nicht belastbarem Gelände an ihre Grenzen stößt. Das Unternehmen Cargolifter mit Sitz in Berlin und jahrelang im Vogtland betriebenem Versuchsfeld feiert jetzt mit seinem an der Göltzschtalbrücke entwickelten Ballonkran-Systemen eine erfolgreiche Premiere am Markt: Der erste Cargolifter-Rettungsballon ist an den Verein Humanitarian Logistics Organisation HLO und damit an eine Non-Profit-Organisation verkauft worden, die weltweit etwa die Lagerung und den Transport von Gütern in der Entwicklungshilfe oder im Katastrophenfall in Abstimmung mit anderen Akteuren organisiert.

Benjamin Brich, Vorstand und Gründer von HLO, unterstrich bei der Übergabe des über Spenden finanzierten "Airkules"-Rettungsballons auf dem Cargolifter-Testgelände im Allgäu "das Potenzial derartiger Technologien, die Rettungs- und Katastrophenschutzlogistik weiter voran zu bringen". Ziel sei es, das Ballonsystem als Teil eines Equipment-Pools für Rettungsorganisationen zur Verfügung zu stellen. HLO gehe derzeit bereits in Gespräche mit Rettungs- und Katastrophenschutzorganisationen, um erste Anwendungen und Tests zu besprechen.

Für erste Einsätze bedarf es allerdings weiterer Spenden, über die das zum Ballon gehörende Winden- und Gastransportsystem finanziert werden soll. Erst dann ist dieser spezielle, auf einen Autohänger passende Ballonkran und damit das Schwebe-Rettungssystem komplett. Bei der Schulung der Ballon-Crew kommt das bereits an der Entwicklung des elektronisch gesteuerten Ballon-Windensystems maßgeblich beteiligte Luftfahrtunternehmen GTG Göltzschtaltouristik zum Zuge.

Der einstige Vogtland-Ballon-Betreiber, der jüngst seinen Sitz aus dem Vogtland in den neuen Teststandort des GTG-Gesellschafters Cargolifter im Allgäu verlagert hat, arbeitet indes weiter an einer anderen Cargolifter-Innovation: Bei der im Vorjahr begonnenen Entwicklung von propellergetriebenen Individual-Ballonen für den Einsatz im Freizeitmarkt steht die GTG kurz vor ersten bemannten Tests. "Wir haben jetzt alle Genehmigungen zusammen. Ich denke, im Oktober wird es soweit sein", sagt der Mylauer GTG-Betriebsleiter Manfred Dörjer, der mit seiner Frau Ingrid, Sohn André Dörjer und dem Reichenbacher Ingenieur Steffen Glass das GTG-Rückgrat stellt.

Testpilot für den einsitzigen Prototyp der auf Levi-Sphären getauften Luftschiffe ist der einstige Vogtland-Ballon-Pilot André Dörjer. Noch aber wird an der perfekten Aufhängung der Motoren gearbeitet, die zwei um 270 Grad schwenkbare Propeller antreiben. Dann geht der Vogtländer mit gigantischem Ausblick auf Schloss Neuschwanstein in die Lüfte.