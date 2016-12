Galileo-Park zeigt Tunguska-Ausstellung

In einem Container auf dem Areal der Sauerland-Pyramiden werden die von Professor Gottlieb Polzer gesammelten Exponate zum Phänomen von 1908 präsentiert. Aus Burg Mylau mussten sie weichen.

Von Gerd Betka

erschienen am 29.12.2016



Lennestadt/Mylau. Sieben Jahre lang waren die sieben Privat-Ausstellungen von Professor Gottlieb Polzer, international renommierter Physiker und Forscher aus Schönfels, auf Burg Mylau zu sehen. Dann kündigte der neue Burgherr, der Evangelische Schulverein Vogtland, im Januar 2013 den auf 30 Jahre geschlossenen Dauerleihvertrag mit der Familie einseitig auf und verlangte die Entfernung der Sammlungen bis Ende 2014.

Für seine Jagd-Sammlungen hatte es im August 2015 ein Happy-End gegeben. Im frisch sanierten Schützenhaus in Grabow in Mecklenburg wurde als Dauerleihgabe der Familie Polzer die Ausstellung "Umwelt, Natur und Jagd" eröffnet. Gottlieb Polzer und sein Vater, der viele Jahre Revierförster in Leussow war, trugen die Exponate zusammen.

Im zu Ende gehenden Jahr 2016 fand auch Polzers Tunguska-Sammlung einen neuen würdigen Platz. Im Galileo-Park in Lennestadt, der vier der sieben Sauerland-Pyramiden umfasst, ist extra dafür ein neuer Container gestaltet worden. Auf der Außenhaut ist die mysteriöse Explosion bildlich dargestellt, die sich am 30. Juni 1908 in der Tunguska-Gegend (Sibirien) ereignete. Um 1.10 Uhr Mitteleuropäischer Zeit erfolgte die Hauptexplosion, die eine Zerstörungskraft von mehr als 2000 Hiroshima-Atombomben hatte. Die Schockwellen konnten rund um die Erde gemessen werden. Seither rätseln Wissenschaftler weltweit, was tatsächlich vorgefallen ist. Viele Theorien entstanden: vom Ufo-Absturz über frühen Atomwaffentests bis zu Antimateriekollisionen und Kometeneinschlägen.

Professor Gottlieb Polzer hatte sich 1997 und 2000 gemeinsam mit russischen Forschern und dem Kosmonauten Sigmund Jähn auf zwei Expeditionen nach Sibirien begeben, um das Phänomen zu erforschen. Die Ausstellung "Tunguska, was geschah 1908 in Sibirien", die im Inneren des Containers in rotes Licht getaucht zu sehen ist, basiert auf diesen Expeditionen und zeigt Funde sowie Erkenntnisse. Zugleich werden andere mögliche Erklärungen für das Phänomen vorgestellt.

"Ich bin froh, dass meine Exponate im Galileo-Park eine neue Heimat gefunden haben und damit weiter der Öffentlichkeit zugängig sind", sagt der inzwischen 80-jährige Forscher und Sammler.

Gewiss sind sie dort auch besser aufgehoben als auf einer alten Kaiserburg in der vogtländischen Provinz. Immerhin sind die hoch über dem Lennetal gelegenen Sauerland-Pyramiden ein Wahrzeichen des Sauerlandes. Der Galileo-Park, seines Zeichens Wissens- und Rätselpark, vermittelt auf unterhaltsame, anspruchsvolle Art und Weise Wissen und weckt Neugier. Dabei präsentiert er sowohl wissenschaftliche als auch "rätselhafte" Themen.

2016 stand das Tunguska-Phänomen neben Ausstellungen zu den Themen Zauberei und Magie, zum Cheops-Projekt und zur Himmelsscheibe in Nebra. "Der Container ist auch im nächsten Jahr bei uns zu sehen", erklärte Werbeleiterin Yvonne Hennecke. Ab 24. März 2017 steht sie im Kontext mit Gemälden mit speziellem 3D-Effekt, Hightech aus dem antiken Griechenland und dem Abenteuer Bionik. Der Tunguska-Container wird übrigens auch vermietet. Angesicht der Transportkosten sagt Hennecke aber: "Die Vermietung lohnt sich nicht für eine kurze Ausstellungsdauer."