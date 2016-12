Genesungswünsche zur Weihnachtszeit

Der Reichenbacher Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) besuchte die Paracelsus-Klinik. Plötzliches Glatteis war die Ursache für zusätzliche Patienten.

Von Petra Steps

erschienen am 27.12.2016



Reichenbach. Das Blitzeis am Donnerstagabend hat dem Reichenbacher Paracelsus-Krankenhaus einige zusätzliche Patienten zur Weihnachtszeit eingetragen. Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) besuchte bei seinem Rundgang mit dem ärztlichen Direktor Dr. Frank Hendrich, dem Verwaltungsdirektor Fridolin Rech sowie Pflegedienstleiter Mirko Schmidt mehr als 70 Patienten und überbrachte Weihnachtswünsche sowie ein kleines Geschenk. Im vorigen Jahr mussten nur 50 Patienten am Heiligabend das Krankenbett hüten.

Patientin Brigitte Mitbach, während die Besucher in ihrem Zimmer weilten: "Wir waren am Donnerstagabend gleichzeitig sechs Neuzugänge in der Notaufnahme wegen Stürzen. Es waren nur eine Schwester und ein Arzt da. Sie waren routiniert und haben mir ein wenig leid getan. Überhaupt muss man dem Personal hier und auch dem Rettungsdienst ein großes Lob aussprechen." Die Netzschkauerin war gegen 18 Uhr auf den Balkon gegangen und hatte überhaupt nicht mit dem Eis gerechnet. Der Rettungsdienst hatte Mühe auf der überfrorenen Straße und konnte nur Schritttempo fahren, schilderte sie. Zudem wollte sie nicht ins Reichenbacher Krankenhaus, weil sie vor ein paar Jahren schon einmal auf Station lag und nicht zufrieden war. "Ich muss meine Meinung revidieren. Alle bemühen sich um uns. Auch das Essen wird liebevoll angerichtet", so die Patientin.

Dem konnte Simone Eckert nur beipflichten. Sie war gegen 22.30 Uhr in der Fußgängerzone der Zwickauer Straße in Reichenbach gestürzt: "Zwei junge Ausländer haben mich aufgehoben und mir noch etwas um den Arm gewickelt, der herunterhing. Sie haben dann meine Freundin nach Hause gebracht, denn es war spiegelglatt." Sie ist dankbar. Jetzt bangt die Reichenbacherin, ob sie mit dem gebrochenen Arm ihre Urlaubsreise antreten kann. Eine ähnliche Verletzung hat auch Margitta Herold. Sie war jedoch im Haus gestürzt: "Die ganze Zeit war ich für andere da, und jetzt liege ich selbst hier. Am Dienstag habe ich noch im Krankenhaus gesungen und Patienten besucht." Heiligabend sollte ihr letzter Chorauftritt in der Peter-Paul-Kirche sein. Den musste sie absagen. "Aber Silvester will ich ins Neuberinhaus und Ende Januar zum Winterzauber", kündigte sie so lebenslustig an, wie man die auf vielen Hochzeiten tanzende Reichenbacherin kennt. Sie liegt im selben Zimmer wie Hannelore Hammerschmidt, die gemeinsam mit ihr als grüne Dame aktiv ist und zu Patienten oder Bewohnern in Pflegeheimen geht. Die frühere Chefin der Seniorenvertretung brauchte schnell ein neues Kniegelenk und wartet nun ungeduldig darauf, dass die volle Beweglichkeit erreicht wird: "Es gibt Schlimmeres als Weihnachten im Krankenhaus."

Für Kürzinger war der Krankenhausrundgang sein erster als Oberbürgermeister, jedoch der 20. insgesamt: "Dieter Käppel hat die Tradition damals angefangen, Dieter Kießling hat sie fortgeführt und auch mir ist der Besuch wichtig." Er fühle auch beim 20. Mal noch so mit den Patienten mit wie beim ersten Mal. In den 20 Jahren habe sich die Bettenzahl verringert, dadurch sind Weihnachten weniger Patienten da. Was er allerdings vermisse, sei die Geburtsstation. "Früher hat uns Chefarzt Ulrich Köhler oft das Christkind präsentiert. Die Entbindungsstation war immer eine schöne Begegnung mit freudigen Gefühlen und glücklichen Müttern. Jetzt treffen wir nur noch auf Leid", so der OB. Für die Weihnachtsmusik beim Rundgang hatte er in bewährter Weise Tochter Victoria mit dem Quartett Konsequenz mitgebracht.

Während des Rundgangs wurde in der Küche am Weihnachtsessen gearbeitet. Für den ersten Feiertag stand traditionell Entenkeule mit Klößen und Rotkohl auf dem Speiseplan. Am zweiten Feiertag wurde wahlweise Hirschbraten mit Bambes oder Kaninchenkeule mit Brokkoli und Kartoffelkugeln angeboten. Wenigstens beim Essen dürften die Patienten in Reichenbach nichts vermisst haben.