Geschichtenkiste prall gefüllt zum Netzschkauer Markt

Stadtverwaltung, Gewerbe- und Schlossförderverein hatten noch etwas am Konzept gefeilt. Die Feuershow konnte beispielsweise nun weithin gesehen werden.

Von Petra Steps

erschienen am 12.12.2016



Netzschkau. Das Glöckchen klang: Klingeling. Reichlich 20 aufmerksame Zuhörer schauten zu Hans-Werner Kroker und Mandy Merkel, die beim Netzschkauer Weihnachtsmarkt als Vertreter der Evangelisch-methodistischen Kirchgemeinde Geschichten erzählten. Sie hatten sich dafür in historische Kostüme gekleidet und das Trauzimmer hübsch hergerichtet. Sie bezauberten die Besucher so sehr, dass einige mehrere Runden sitzenblieben und lauschten. Da war es gut, dass die Geschichtenkiste prall gefüllt war und die beiden aus dem Vollen schöpfen konnten.

Wer noch nicht genug hatte, der konnte im Schloss auf Entdeckungstour gehen. Dank der ausgeliehenen Märchenfiguren und -accessoires von der Sächsischen Aufbau- und Qualifizierungsgesellschaft (SAQ) und weiterer Dekorationen hatte sich das alte Gemäuer in ein Märchenschloss verwandelt. Da machte es doppelt Spaß, mit Kunsthandwerkern wie dem Modisten Olf Scheler und dem Edelsteinschleifer Stephan Quosdorf, der Schmuckgestalterin Sylke Zimmermann oder der Geigenbaumeisterin Romy Rode ins Gespräch zu kommen. Wer wollte, konnte an den Verkaufsständen Weihnachtsgeschenke erwerben.

Die Besucher konnten zudem beim Basteln, Malen und Gestalten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das war - genau wie das Geschichtenerzählen - nicht nur etwas für Kinder.

Moderator Tommy Kaiser begrüßte die Besucher mit einem herzlichen: "Willkommen auf dem schönsten Weihnachtsmarkt im Vogtland!" Er kündigte das abwechslungsreiche Bühnenprogramm an. Zuvor war das schon zur Schlossweihnachtshymne gewordene Lied "Weihnachtsmarkt vorm alten Schloss" der Fun-Kids zu hören.

Die Veranstalter um Stadtverwaltung, Gewerbeverein und Schlossförderverein hatten in diesem Jahr noch ein wenig am Konzept gefeilt, die Wege verbreitert und durch eine zweite Bühne für ein Nonstopp-Programm gesorgt. Anlass für den Aufbau der größeren Bühne war vor allem die Feuershow mit Freaks on Fire, die zuvor nur von den nahe stehenden Besuchern gesehen werden konnte. Als Unterstützung hatten sich die beiden in Leipzig lebenden Reichenbacher Feuerkünstler Christian Unger und René Feuerer noch einen Feuerspucker mitgebracht. Durch die erhöhte Bühne war die Ausstrahlung deutlich höher. Viele Zuschauer hatten sich zudem lange vor Beginn einen Platz in den vorderen Reihen gesichert. Sie verkürzten sich die Wartezeit mit dem wunderbaren Gesang von Nina Vetter aus der Partnerstadt Rosbach vor der Höhe.

Thomas Alber, Bürgermeister der Partnerstadt, war mit einer kleinen Gruppe angereist. Er lud die Netzschkauer ein, zur Einweihung der Netzschkauer Straße Anfang des Jahres 2018 in die Partnerstadt zu kommen. Dort entsteht gerade ein neues Wohngebiet mit Straßennamen nach den Rosbacher Partnerstädten. Im vergangenen Jahr hatte er versprochen, dass es dort eine Netzschkauer Straße geben wird. Die nimmt inzwischen Gestalt an.