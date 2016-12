Gestohlen: Bei Zill und Engler der Schwibbogen, in Mylau ein Adventsstern

Der Hingucker mit dem Logo der Likör- und Spirituosenfabrik wurde bei Nacht und Nebel entwendet. Genauso wie ein Herrnhuter Stern von einem Wohnhaus. Jetzt bittet Zill und Engler um Hinweise und hat auch an die Täter eine Botschaft.

Von Gerd Möckel

erschienen am 16.12.2016



Reichenbach. Für Diebe gibt es offenbar keinen Weihnachtsfrieden. Diese Erfahrung musste jetzt auch Thomas Lauer machen. Der Inhaber der Likör- und Spirituosenfabrik Zill und Engler beklagt den Diebstahl des Schwibbogens, der auf einem Garagendach der Firma seit Jahren ein Hingucker war. Auch in Mylau herrscht angesichts des Diebstahls von Weihnachtsschmuck Fassungslosigkeit. Dort war von einem Wohnhaus der Herrnhuter Stern entwendet worden.

"Der Schwibbogen war ein Geschenk der Kinder, da hängt schon ein bisschen Herzblut dran", sagte Thomas Lauer gestern. Gestohlen wurde der Bogen in der Nacht zu Mittwoch. Dazu waren die Diebe über den Zaun aufs Firmengrundstück geklettert. Offenbar hatten sie dazu dort aufgestapelte Flaschenpaletten als Leiter benutzt. Markantes Merkmal des 1 Meter hohen und 1,50 Meter breiten Schmuckstücks ist das Firmenlogo. Statt der gekreuzten Hämmer in der Mitte prangen dort die für die Firma charakteristischen Buchstaben Z und E. Genau dieser Fakt ist es, der Thomas Lauer zu denken gibt. "Das kann doch keiner verkaufen wollen. Vielleicht kommt ja den Dieben diese Erkenntnis auch." Deshalb hofft der Firmenchef bei den Tätern auf Einsicht und würde sich freuen, wenn ihn - auf welchem Weg auch immer - eine Nachricht erreicht, wo der Schwibbogen zum Abholen hinterlegt ist. Auch über mögliche Hinweise zur Tat selbst wären Zill und Engler sowie die Polizei dankbar.

Der Diebstahl des Bogens an der Reichenbacher Weststraße ist indes nicht der einzige Klau von Weihnachtsschmuck in der Region. "Bei der Aufnahme der Anzeige hat ein Polizist erzählt, dass kürzlich auch ein Schwibbogen in Netzschkau gestohlen worden ist", erzählte Thomas Lauer. Zudem wurde diese Woche in Mylau ein Herrnhuter Weihnachtsstern entwendet. Ein Dieb hatte sich An der Lohe, genau auf der Grenze zwischen Mylau und Reichenbach, an einem festlich beleuchteten Wohnhaus bedient. "Ich gucke abends raus und denke, nanu, warum brennt das Licht nicht. Als ich raus bin, hab ich die Bescherung gesehen. Der Stern war abmontiert worden", erzählte Wolfgang Zahn über die böse Überraschung vor seinem Wohnhaus. Für den Klau infrage kommt wohl ein größerer Mann, für den die Demontage des Sterns von der Straße aus möglich war.

"Das ist mittlerweile eine von mehreren derartigen Aktionen, langsam reicht's, jetzt gehe ich zur Polizei und erstatte Anzeige", sagte der Mylauer und berichtet über weitere Diebstähle in jüngster Zeit. So beklagt Wolfgang Zahn den Klau einer Gartenklingel, die an der Garage befestigt war. Und aus dem Garten wurden bereits dekorative Elemente gestohlen. "Aber wer kommt denn auf die Idee, so ein weihnachtliches Symbol zu stehlen?"

Hinweise zum Diebstahl des markanten Schwibbogens von Zill und Engler nimmt Firmeninhaber Thomas Lauer unter Telefon 03765 12096 entgegen.