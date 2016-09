Gratis-Fitness im Stadtpark: Comeback fÃ¼r Trimm-dich-Pfad

Gratis-Fitness im Stadtpark: Comeback für Trimm-dich-Pfad

In Reichenbach ist ein Generationen-Spielplatz mit acht Stationen geplant. Geplante Kosten: 30.000 Euro. Doch was ist mit Vandalismus?

Von Gerd Betka

erschienen am 21.09.2016



Reichenbach. Beinheber, Liegestütz, Rückenstrecker, Armzug, schwebende Plattform, Balancier-Element, Schlappseil und Pedalostrecke. Das sind sie, die acht Stationen des Generationen-Spielplatzes, der im Reichenbacher Stadtpark entstehen soll. Der Technische Ausschuss traf den Grundsatzbeschluss am Montag einstimmig. Laut Baufachbereichsleiter Sven Hörning werden die Kosten bei 30.000 Euro liegen. 25.000 Euro für die Geräte und 5000 Euro für Erdarbeiten und Fundamente. Die Realisierung soll im Frühjahr 2017 erfolgen.

In neuer Form hält damit der gute alte Trimm-dich-Pfad in Reichenbach Einzug. Den ersten seiner Art gab es 1962 in Münster. Mit der Trimm-dich-Bewegung schossen in den 1970er-Jahren die Trimm-dich-Pfade überall in Westdeutschland aus dem Waldboden. Sie funktionierten als natürliches, kostenloses Fitnessstudio. Die Fernsehspots und das Maskottchen Trimmy waren auch in der DDR bekannt. "Lauf dich gesund!" oder "Mach mit - bleib fit!" hießen Breitensport-Kampagnen im Osten. Die Idee der Trimm-dich-Pfade fand aber auch hier Nachahmer. In Eigenleistung entstanden etliche Parcours, auch im Vogtland. Nur mit dem Namen "Trimm dich" tat man sich schwer, weil der vom "Klassenfeind" kam. In den 1990er-Jahren flaute der Boom ab, die meisten Pfade verfielen. Die Bezahlstudios freute es. Jetzt aber kommt der Trimm-Pfad 2.0, der Fitnessparcours, mit dem man Koordination, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit trainieren kann. Nicht mehr im Wald, sondern direkt in der Stadt: in Parks und Freizeitanlagen. Empfohlen vom Deutschen Olympischen Sportbund.

Platz finden soll der Fitnessparcours unterhalb des bestehenden Kinderspielplatzes im Stadtpark. "Den haben wir schon aufgewertet. Die Kinder nutzen ihn gern. Dann kam der Vorschlag, auch für die ältere Generation etwas im Park zu tun. Über mehrere Jahre ist die Idee für einen Generationen-Spielplatz gewachsen", erklärte Bitex-Stadtrat Peter Tillack, zugleich Vorsitzender des Fördervereins Parkanlagen Reichenbach. Weil jetzt Fördergeld in Aussicht stehe, sollte das Vorhaben realisiert werden. Über das Programm "Brücken für die Zukunft" will man eine 75-prozentige Förderung beantragen. Der Eigenanteil der Stadt betrage dann 7500 Euro.

Für die Kostenschätzung nahm die Stadtverwaltung Kontakt zur Firma Play-Parc aus Willebadessen auf, die zahlreiche solche Fitnessparcours errichtet hat, darunter in Zwickau an der Schedewitzer Brücke. Ihre Produktlinie 4Fcircle verheißt ein spaßorientiertes, frei zugängliches Bewegungsangebot unabhängig von Alter und Körpergröße.

"Das wertet den Stadtpark immens auf", fand Henrys Ruß (Linke). Frank Otto (BI Mylau) fragte nach Vorkehrungen gegen Vandalismus. "Wir können nicht alles wegen ein paar Vandalen unterlassen. Wir hoffen auf die Vernunft der Menschen", entgegnete OB Raphael Kürzinger (CDU). Auf Nachfrage von Uwe Kukutsch (SPD) bestätigte Sven Hörning, dass das Material der Geräte witterungsbeständig sei. Verwendet werden Edelstahl und Holz. "Wie ist das versicherungstechnisch?", wollte Wolfgang Viebahn (Bitex) wissen. "Wie bei allen Spielplätzen. Sie müssen Tüv-gerecht überprüft werden", sagte der OB. Eine Tafel wird an jedem Gerät zeigen, welche Übungen man hier absolvieren kann.