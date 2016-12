Grundstein für Wohnstätte der Lebenshilfe Reichenbach gelegt

Menschen mit Prader-Willi-Syndrom erhalten neues Zuhause für 1,8 Millionen Euro

erschienen am 12.12.2016



Reichenbach. Den Grundstein für eine Wohnstätte für Menschen mit Prader-Willi-Syndrom (PWS) hat am Montag die Lebenshilfe Reichenbach gelegt. Der Flachbau für 16 Bewohner entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft des Wohnheims "Zur alten Gärtnerei" in der Händelstraße. Das Grundstück hat die Lebenshilfe vor Jahren vom Landkreis erworben und hält es seither für den Neubau frei. Das Haus soll Ende 2017 bezugsfertig sein. Insgesamt werden 1,8 Millionen Euro Förder- und Eigenmittel investiert. Neben den Wohnräumen wird es auch Freizeit- und Therapieräume geben, denn eine regelmäßige und strukturierte sportliche Betätigung ist für Betroffene genauso wichtig wie die Einhaltung strenger Ernährungsregeln. Die Lebenshilfe Reichenbach ist der einzige Träger in Sachsen, der sowohl Wohnmöglichkeiten als auch Arbeitsplätze in der Werkstatt für behinderte Menschen anbietet.

Das Prader-Willi-Syndrom ist eine seltene Generkrankung, die mit Muskelschwäche, großer Esslust und geistiger Beeinträchtigung einhergehen kann. (gb)