Grundstein fÃ¼r neues Wohn- und Ã„rztehaus in Reichenbach

Grundstein für neues Wohn- und Ärztehaus in Reichenbach

erschienen am 05.09.2016



Reichenbach. Im vogtländischen Reichenbach ist am Montag der Grundstein für das neue Wohn- und Ärztehaus gelegt worden. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Woba investiert am Solbrigplatz rund vier Millionen Euro. Ziel ist es, mit attraktiven Bedingungen Ärzte für den Standort Reichenbach zu gewinnen, der die größte Unterversorgung mit Hausärzten in ganz Sachsen aufweist. Acht Hausärzte fehlen hier.

In den beiden Untergeschossen des Neubaus entstehen auf 860 Quadratmetern moderne, modulare Praxisräumen. Die drei oberen Geschosse bieten auf 1260 Quadratmetern Platz für maximal 16 barrierefreie Komfortwohnungen. Ende 2017, spätestens Anfang 2018 soll Einzug in den Neubau gefeiert werden. (gb)