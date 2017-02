Gymnasium erwartet Zulauf

Im Schulteil Ackermannstraße erwartet die Besucher morgen ein abwechslungsreiches Programm. Eltern haben künftig mehr Mitsprache beim weiteren Bildungsweg ihrer Kinder.

Von Gerd Betka

erschienen am 03.02.2017



Reichenbach. Der Schulteil Ackermannstraße des Reichenbacher Goethe-Gymnasiums lädt morgen 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. "Anschauen, Informieren, Mitmachen, Spaß haben und Lernen ist das Motto des Tages. Eingeladen sind alle, die sich ein Bild von den Angeboten unserer Schule machen wollen, und all jene, die das sanierte Schulgebäude in Augenschein nehmen möchten", rührt Schulleiter Lutz Niepold die Werbetrommel.

Alle Fächer und ein Teil der Ganztagsangebote zeigen Ergebnisse ihrer Arbeit. Von Mathematik bis Sport, von Deutsch über Biologie bis Geografie und Spanisch, von Astronomie und Latein bis zur Arbeitsgemeinschaft Fotografie und Video oder von Physik bis Schauspiel und Chor ist alles dabei. Natürlich stehen Lehrer, Eltern und Schüler für alle Fragen zur Verfügung. Besucher erhalten Informationen aus erster Hand, aus allen Fachbereichen und zu allen Gebieten des Schullebens.

So können auch die Eltern der Viertklässler eine fundierte Entscheidung über die weitere Schullaufbahn ihrer Kinder treffen. Für sie stellt der Schulleiter ab 10.45 Uhr in der Aula die Übergangsbedingungen von der Grundschule zum Gymnasium unter Berücksichtigung der veränderten Bildungsempfehlung vor. Eltern haben künftig mehr Mitspracherecht beim weiteren Bildungsweg ihrer Kinder. Es wird damit gerechnet, dass mehr Kinder an die Gymnasien drängen. Dem Goethe-Gymnasium, dem 2016 nach angaben aus dem Rathaus drei Schüler fehlten, um eine dritte 5. Klasse bilden zu können, dürfte es recht sein.

Informiert wird außerdem über den Unterricht am Gymnasium, weiterführende Angebote und Besonderheiten. Die Eltern der Siebtklässler haben die Möglichkeit, sich vor der Profilwahl ihrer Kinder bei den unterrichtenden Lehrern über die Spezifik des naturwissenschaftlichen, sprachlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Profils zu erkundigen.

"Wir freuen uns, erstmalig die Schulsporthalle einbeziehen zu können, da wir uns entschlossen haben, den Tag der offenen Tür in diesem Jahr im Schulteil an der Ackermannstraße zu präsentieren", erklärt Lutz Niepold. Sicher gebe es noch viele Eltern und Einwohner umliegender Orte, die noch keine Gelegenheit hatten, sich die sanierte Schule anzuschauen. Selbstverständlich sei aber auch das Gebäude Friedensschule geöffnet und könne besichtigt werden.