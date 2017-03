HTR feiert rasante Entwicklung

Das Unternehmen Hoch- und Tiefbau Reichenbach blickt heute mit 300 Gästen auf 25 Erfolgsjahre zurück. Grund für Sektlaune bei den Gesellschaftern bietet zudem die aktuelle Lage: "Wir bieten alles aus einer Hand und sind sehr gut im Geschäft."

Von Gerd Möckel

erschienen am 31.03.2017



Reichenbach. Die Belegschaft, Auftraggeber, Landrat und OB: Heute Abend geht auf dem Firmengelände von Hoch- und Tiefbau Reichenbach die Post ab. Zu Musik der Tiroler Band O-Tones feiert HTR 25 Jahre HTR und damit, wie Rolf Nöbel es ausdrückt, "eine rasante Entwicklung und ein kerngesundes Unternehmen". Am 1. April 1992 war Rolf Nöbel beim Kreisbaubetrieb-Nachfolger HTR als Geschäftsführer eingestiegen, der damals eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Firma Wayss und Freytag war. Sieben Jahre später kauften Rolf Nöbel und Sohn Ingolf die auf Tiefbau spezialisierte Firma, die seither von 63 auf 140 Mitarbeiter gewachsen ist und das komplette Gewerkssortiment mit Ingenieur-, Spezialtief-, Rohrleitungs- und Straßenbau anbietet.

Aus der Geschäftsführung hat sich Rolf Nöbel vor fünf Jahren zurückgezogen, bleibt aber weiter Gesellschafter der tarifgebundenen Firma: "Nachdem ich mich erst komplett vom Betrieb verabschiedet hatte, lasse ich mich inzwischen wieder regelmäßig sehen." Diese Bindung passt zu einem Betrieb, der auf regionale Verankerung setzt und sich nicht an einen Marktgrundsatz hält, wie Geschäftsführer Ingolf Nöbel sagt: "Wer in unsere Bücher schaut, sagt, wir müssten jetzt weiter wachsen. Das könnten wir, aber dann müssten wir neue Hierarchien einziehen, worunter die Lenkbarkeit der Firma leiden könnte." Und der Vater ergänzt: "Wir wachsen aber weiter vom Ergebnis her, indem wir nach innen noch effizienter werden. Ansonsten wollen wir hier die Besten sein, unsere Leute gut behandeln und dafür sorgen, dass die Arbeit Spaß macht."

Fährt man mit dem Zirkel einen 100-Kilometer-Radius um die Friedensstraße, ist in etwa das Einsatzgebiet von HTR umrissen - in maximal anderthalb Stunden ist jeder Mitarbeiter zu Hause. Damit trägt kaum ein Kreisausschnitt nicht die Handschrift der Reichenbacher. HTR operiert zwar regional, kann sich jedoch hinsichtlich wichtiger Parameter mit so manchem Großen der Branche messen. Allein die Prokopf-Leistung eines Arbeiters pro Jahr von 174.000 Euro stellt einen Spitzenwert dar. Und so manche Personalabteilung dürfte bei einem Durchschnittsalter der Beschäftigten von knapp mehr als 40 Jahren neidisch werden - üblich sind in vielen Betrieben mehr als 50 Jahre.

HTR, so könnte man mit Blick auf die Branche sagen, ist gegen den Trend gewachsen. Während sich die Anzahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe in etwa halbiert hat, legten die Reichenbacher zu. Das gelang auch durch gut kalkulierte Zukäufe, Investitionen in die Aus- und Weiterbildung sowie in Technik in einer Gesamthöhe von 15 Millionen Euro. Vor zehn Jahren kam der Brückenbau dazu, zwei Jahre später mit dem Erwerb der insolventen Voba Bau die Spezialtiefbau-Sparte - die Mitarbeiterzahl stieg damit sprunghaft von 90 auf 130. Bei einer mehr als soliden Eigenkapitalquote von über 50 Prozent erwirtschaftet HTR heute einen Umsatz von 22 Millionen Euro. "Tendenz steigend", prognostiziert Rolf Nöbel. "Wir können alles bauen, in hoher Qualität und termintreu, wir sind sehr gut im Geschäft." Und HTR macht fast alles allein, ohne Subunternehmen.