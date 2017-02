Händler geht in Ruhestand, Sport-Geschäft erlebt Neustart

Mit Werner Reichert geht einer der Platzhirsche. Um Reichenbachs Innenstadt zu beleben, rät er dem Rathaus zu mehr Aktivität.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 25.02.2017



Reichenbach. Der Einzelhändler Werner Reichert zieht sich aus Reichenbach zurück. In seinem Sportartikelgeschäft "Sport 2000 Reichert" in bester Innenstadt-Lage an der Zwickauer Straße findet zurzeit ein Räumungsverkauf statt. "Ende März ist Schluss", sagt der 64-Jährige.

Anders als bei vier Textilgeschäften an der Zenkergasse, deren Schließung im Herbst 2014 im Innenstadt-Handel bis heute klaffende Lücken hinterlassen hat, gibt es diesmal eine Nachfolgelösung. Reichert äußert sich erleichtert darüber, dass er jemanden gefunden hat, der die Räume und die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen übernimmt und zudem in der Sportartikel-Branche zu Hause ist.

Künftiger Betreiber ist Jörg Schröder vom Sporthaus Reinhardt am Mylauer Tor. Schröder möchte nahtlos anknüpfen und ab 1. April öffnen, "wenn alles klappt",wie er gestern sagte. Das Geschäft am Mylauer Tor werde er zwischenzeitig schließen, bis im neuen Laden alles läuft. Er will aber beide Geschäfte betreiben, versprach er. Jörg Schröder betrieb seit 2001 ein Fachgeschäft an der Neuberinstraße, ehe er 2010 das Sporthaus Reinhardt übernahm. Spezialisiert hat er sich als Ausstatter von Sportvereinen. Während Reichert dem Handelsverband Sport 2000 angehört, ist Schröder mit dem anderen Branchenriesen Intersport verbunden.

Werner Reichert war seit mehr als 30 Jahren im Einzelhandel tätig. 1985 begann er bei der HO in Auerbach, später gründete er in Treuen ein Sportartikel-Geschäft, das er inzwischen aufgegeben hat. Das seit 1990 in der Reichenbacher Innenstadt existierende Fachgeschäft hatte er im Jahr 2000 übernommen und seither ununterbrochen geführt.

Beim Blick zurück versucht der umgängliche Geschäftsmann, das Positive zu sehen. Er habe viele angenehme Kunden gehabt und freundliche Menschen kennengelernt. Vor 15 Jahren sei Reichenbachs Innenstadt auffällig sauber gewesen, doch das habe sich geändert. "Alles steht und fällt mit der Post", drückt er den Finger in Reichenbachs sensibelste Innenstadt-Wunde. Dass dieses prägende Gebäude weiter verfällt, blockiere jedwede Entwicklung.

Die Verantwortlichen tun nach seiner Ansicht nicht genug für eine belebte Innenstadt. "Kein Leerstandsmanagement, kein professionelles Stadtmarketing - wie lange will man damit eigentlich noch warten?", fragt er achselzuckend. Nach dem Wechsel im Rathaus schien es so, als würde sich etwas tun. Doch bislang vermisse er spürbare Aktivitäten. Im Sinne aller Händler und aller Kunden appelliert er an Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) und dessen Wirtschaftsförderer Tobias Keller, nicht nur über die Probleme zu reden, sondern sie auch entschlossen anzupacken.

Unterdessen erlangte der Name Werner Reichert in einem anderen Bereich Bekanntheit. Der Treuener stand als Geschäftsführer an der Spitze der Göltzschtaltouristik GmbH, die den Vogtlandballon betrieben hatte. Im Standseilballon konnten Touristen an der Göltzschtalbrücke 150 Meter hoch aufsteigen und einen grandiosen Ausblick auf die Region genießen. Um die schwierigen und kostspieligen luftfahrttechnischen Genehmigungen gab es viele Turbulenzen. "Das war eine spannende Zeit", blickt Reichert zurück. Der 2007 demontierte Ballon war Attraktion und Imagefaktor für das Vogtland.