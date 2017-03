Happening macht einfach happy

Die Party-Premiere in Reichenbach kam bei Gästen wie Veranstaltern gleichermaßen an. Es waren mehr Leute auf den Beinen als an manchen Tagen.

Von Petra Steps

erschienen am 13.03.2017



Reichenbach. Das erste City-Happening in Reichenbach hat bewiesen: Wenn viele mitmachen, wird Unmögliches möglich. Zehn Geschäfte in der Reichenbacher Innenstadt hatten sich für vier Stunden in Partytempel verwandelt - mit Live-Musik, leckerem Essen, süffigen Cocktails und entspannter Atmosphäre. Die Besucher hatten außerdem Bewegung an frischer Luft - dank der Wechsel zwischen den Veranstaltungsorten. 350 Karten gingen im Vorverkauf weg. Am Abend nochmal 150. Damit waren mehr Menschen aller Generationen unterwegs als oft tagsüber. "Wir sind zufrieden mit der Resonanz und haben nur Positives gehört. Es hat alles reibungslos funktioniert, und den Bands hat es auch gefallen", sagte Severin Zähringer von der Agentur Realitätsverlust, die in der Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein den Hut aufhatte. Lediglich die Jam-Session als After Hour im Büro an der Zenkergasse habe nicht so funktioniert, da zu viele Gäste da waren.

Die Band Lizzy Mc Pretty im Swingerclub lockte gleich zu Beginn rund 60 Gäste ins Sparkassenfoyer, das einer der größeren Räume war. "Die Musik gefällt mir gut. Die Sängerin hat ein bisschen eine Amy-Whinehouse-Stimme", fand Heike Eichhorn. Bei Uwe Schaller im Schenkerhaus saß es sich ganz bequem an den Tischen und Stühlen, die auch sonst auf Gäste warten. Mit Toast Hawaii, Rosmarinkartoffeln, Fleischpäckchen, Obstspießen, kleinen Desserts und der Scharfen Reichenbacher blieb kein kulinarischer Wunsch offen, während das Duo Fullax deutsche Texte mit elektronischen Beats verband. Mucksmäuschenstill war es bei Ingrid Käppel am Markt, wo der US-Amerikaner Jordan Prince seine Songs vorstellte: "Ich bin immer für Neues und Außergewöhnliches offen."

Ein paar Meter weiter bei Lennartz Augenoptik war mit Luckless eine Künstlerin aus Neuseeland zu Gast. Sie entschuldigte sich für fehlende Deutschkenntnisse, denen sie durch ihren gegenwärtigen Wohnsitz in Berlin entgegentritt. "Vielen Dank für Ihr Verständnis - das habe ich von der Deutschen Bahn gelernt", sagte sie und bekam dafür viel Beifall. "Der Laden war gleich beim ersten Gig voll", freute sich Mitarbeiter Andreas Ullmann und verteilte an die Gäste Chili-Salz, das in der Brockauer Kräutermanufaktur Sagan extra für das Geschäft gemischt worden war.

Sascha Hünermund trat mit dem Singer-Songwriter-Duo Love, the Twains im Friseursalon Lock-in dort auf, wo sonst Schere und Fön die Hauptrolle spielen. Er hat Bekannte in der Neuberinstadt, da er in vielen Projekten tätig ist und in der Leipziger Band Cléo mit dem gebürtigen Reichenbacher Fabian Werner spielt. "Durch das wechselnde Publikum kommt kein normales Konzertfeeling auf, es ist ungewohnt, aber eine super Idee."

Für den größten Teil der Geschäfte stellte die Kultur GmbH die Technik. Von Ronald Böhm und Uli Wagner vom Neuberinhaus kamen auch Tipps für die Gestaltung der Musikerplätze, zum Beispiel für die geniale Bühnenkonstruktion in der Fleischerei Schneider, wo das Duo Jante hinter der Fleischtheke thronte, während nebenan über den Monitor ein Film aus der Wurstproduktion lief. Dort lohnte schon der Blick von außen durch das Schaufester, von den leckeren Pull-Pork-Burgern oder Hähnchenspießen mit Erdnusssauce ganz zu schweigen. Karsta Wolf, die privat unterwegs war, sonst aber als Mitarbeiterin im Gesundheitsamt Hygienekontrollen durchführt, meinte: "Severin Zähringer gebührt Lob. Er hat sich informiert, sodass auch aus hygienischer Sicht alles reibungslos läuft." Weitere Auftrittsorte waren Expert Müller, EP-Butz und das Reisebüro Euro-Tours.