Heinsdorf plant Abstimmung zu Windradplänen

Die Absicht, mit dem Bau von Anlagen am Standort Ost den Brändel zu schützen, stößt nicht bei allen Beteiligten auf Zustimmung. Jetzt hat Hauptmannsgrün das Wort.

Von Gerd Möckel

erschienen am 27.01.2017



Heinsdorfergrund. Letztlich entscheidet der Gemeinderat Heinsdorfergrund, ob der von Bürgermeisterin Marion Dick und Vorhabensträger Vortex Energy ins Auge gefasste Ausweg beschritten wird, das Natur- und Landschaftseldorado Brändel westlich von Hauptmannsgrün quasi mit einer Verlagerung des Vortex-Bauvorhabens dort ins "Sondergebiet Windkraft" östlich von Hauptmannsgrün dauerhaft von der Windkraft-Landkarte zu bekommen. Doch die Entscheidung des Gremiums soll auf dem Votum der Hauptmannsgrüner basieren. Daran ließ die Ortschefin auf einer Einwohnerversammlung am Mittwochabend im Gemeindezentrum keinen Zweifel. "Es wird eine Abstimmung geben. Darüber wird noch informiert, zum Beispiel auf einer nächsten Einwohnerversammlung dazu", sagte Marion Dick.

Dieser Ankündigung war ein teils hitzig geführtes Wortgefecht über den Sinn des Vorstoßes vorausgegangen. Anwohner Christian Gruber sprach unter starkem Beifall der Besucher von einem Kuhhandel, der dem Vorhabensträger den Standort auf einem goldenen Tablett präsentiere. Die Argumentation von Vortex nannte er Erpressung. "Wir sollen hier auf Linie gebracht werden." Viel besser sei es, den von der Gemeinde seit 2013 beschrittenen Klageweg weiterzugehen. Schließlich sei der seit 20 Jahren geführte Kampf doch erfolgreich. "Es gibt bis heute keine Anlage bei uns."

Marion Dick argumentierte wie zuletzt im Rat, der Vorstoß sei der einzige Weg, um die Ungewissheit in Bezug auf den Brändel zu beenden. Sollte der Gang durch die Instanzen scheitern, "haben wir keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr". Ein Punkt, den auch die Firma herausstellte. "Wenn die Zeichen hier auf Sturm stehen, dann bauen wir am Brändel", sagte Vortex-Holding-Vorstandschef Till Jeske. Und: "Wenn wir uns hier zurückziehen würden, kommt ein anderer und bebaut beide Standorte." Dafür erntete er den Zwischenruf "Bauernfänger".

Das Szenario einer Windradzange um den Ortsteil wäre wohl mit einem Windpark-Ost-Kompromiss auch vom Tisch. Einigen sich Gemeinde, Firma, Behörden und Planungsverband in dem von der Gemeindespitze angestrebten Sinn, endet der Rechtsstreit in einem Vergleich, der den Brändel als potenziellen Windkraft-Standort löscht. Marion Dick: "Dazu gibt es Aussagen, die Mut machen, diesen Weg zu gehen. Mit der Entscheidung des Landratsamtes damals, die Baugenehmigung für den Brändel zu erteilen, ist niemand glücklich."

Mit diesen riesigen Windrädern vor der Haustüre - vorgesehen sind für Hauptmannsgrün Ost vier (Brändel fünf) - sind wir auch nicht glücklich, halten Anwohner dagegen. Vortex plant mit Anlagen bis zu einer Höhe von 233 Metern. Kleinere Räder wären bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten nicht rentabel. Würde der Park gebaut, bietet die Firma Anwohnern, wie bei anderen Projekten praktiziert, die Partizipation am finanziellen Erfolg des Parks an - etwa als Mitinvestor oder über Kapitalanlagen. Zudem, das sei mit Energieversorger Envia geklärt, könnten die Hauptmannsgrüner ihren eigenen Ökostrom verbrauchen. Außerdem investierten die Hessen "als Premiere für Deutschland" (Till Jeske) eine Radaranlage, um die Aktivierung der nachts nervenden Signalleuchten auf ein Minimum zu reduzieren. Eine Einbeziehung der Anwohner in die Detailplanung sei selbstverständlich.