Heiratsantrag auf der Bühne

Glücksmoment bei den Rock Classics an der Göltzschtalbrücke: Über die Lautsprecher erklang ein "Ja, ich will".

Von Petra Steps

erschienen am 06.06.2017



Netzschkau. Gänsehautfeeling hat es bei den Rock Classics an der Göltzschtalbrücke mehrfach gegeben - nicht nur bei der Musik. Marcus Hain hat seiner Angebeteten, Janine Wagner, vor 4800 Zuschauern einen Heiratsantrag gemacht. Nachdem das Ja von den Zuschauern nicht gehört werden konnte, brachte Moderator Falko Maiwald ein Mikro und einen Blumenstrauß. Ein deutliches "Ja, ich will" erklang daraufhin über die Lautsprecher ins Göltzschtal. Auf der Videowand liefen derweil Fotos vom Paar, die Marcus Hain vorher zur Verfügung gestellt hatte.

"Ich habe im Februar Karten bestellt und meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt. Dabei kam mir die Idee für diesen Heiratsantrag", verriet der künftige Bräutigam. Die telefonische Anfrage bei Krauß Event in Zwickau wurde positiv beantwortet. Deshalb habe er die Idee weiterverfolgt. Er lockte seine Janine unter einem Vorwand auf die Bühne. Dort sollten sie VIP-Karten erhalten.

"Meine Freundin war ahnungslos, überrascht und zu Tränen gerührt. Ich war aufgeregt, und als bei ihr die Tränen kamen, war mein Text, den ich noch sagen wollte, weg", gestand Marcus Hain. Vor lauter Aufregung hat sich das Paar die Verlobungsringe erst hinter der Bühne angesteckt.

Die beiden stammen aus Triebes im Landkreis Greiz. Einen Termin für die Hochzeit gibt es noch nicht, aber auf jeden Fall soll 2017 geheiratet werden.