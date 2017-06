Heiße Festivaltage am Mühlteich

Der Reichenbacher Metalverein ging bei seinem 15. Musikspektakel in Hauptmannsgrün bis an die Grenze des Machbaren. Mehr als 20 internationale Bands gaben sich die Mikrofone in die Hand.

Von Thomas Voigt

erschienen am 12.06.2017



Hauptmannsgrün. Etwa 1100 Heavy-Metal-Fans aus ganz Deutschland waren zum 15. Chronical-Moshers-Festival am Wochenende ins Gelände am Mühlteich nach Hauptmannsgrün gekommen. Mehr als 20 internationale Bands zündeten am Freitag und Samstag den Turbo. Bereits seit Anfang des Jahres waren dafür alle Tickets ausverkauft.

Das Festival scheint immer bekannter zu werden. Club-Chef Jan Singer: "Wir hätten locker das Doppelte an Karten verkaufen können." Doch an der Philosophie wollen die Gastgeber nicht rütteln. Die Veranstaltung soll ihren familiären Charakter behalten. Die Grenze des Machbaren sei ohnehin erreicht. Laut den Organisatoren waren 130 Helfer im Einsatz. Viele Vereinsmitglieder nahmen dafür Urlaub. Dabei sprechen alle von einer eingeschworenen Gemeinschaft.

Bei Festival-Koordinatorin Christin Knüpfer liefen alle Fäden zusammen. Die junge Frau bereitete die Einsatzpläne für die Helfer vor. Dazu gehört auch ein Fahr-Service. Auf Wunsch werden die Bands mit einem Kleinbus vom Flughafen abholt. Nach ihrem Auftritt übernachten die harten Jungs zumeist in Hotels und Pensionen der Region. Das alles zu organisieren ist sehr aufwändig und kostet Geld. "Wir müssen gut kalkulieren." Unterm Strich seien alle froh, wenn am Ende des Tages eine schwarze Null steht.

Seit dem vorigen Dienstag liefen auf dem Gelände die Vorbereitungen. Konrad Förster, seine Freunde nennen ihn "Konne", kümmerte sich um den gesamten Gastronomiebereich. Seit zwölf Jahren ist er beim Reichenbacher Metal-Club dabei. Das Konzept habe sich immer weiterentwickelt. "Mit den Festivalbesuchern haben wie bisher so gut wie keine Probleme gehabt." Trotz der mitunter martialisch wirkenden Gesten sei es ein friedliches Festival-Völkchen. Das Umfeld spiele ebenfalls mit. "Die Gemeinde steht voll hinter uns", versicherte "Konne". Während er eine Rohrzange holte, weil ein Zapfhahn tropfte, machte sich die schwedische Death Metal-Band Grave für ihren Auftritt bereit. Als der Sturm begann, wummerten die Verstärker und beim "Headbangen" flogen die Haare. Am Absperrgitter vor der Bühne brach die Hölle los. Die Metal-Fans wippten sich förmlich in Ekstase.

Open Air-Feeling unter freiem Himmel gab es ringsherum auf den Parkplätzen und in der Zeltstadt. Erst weit nach Mitternacht zog am Mühlteich wieder Ruhe ein.