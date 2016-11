Hilfe für selbstbestimmtes Leben

Der Leuchtturm-Verein Reichenbach unterstützt Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Oft über Jahre und mit nachhaltigem Erfolg - wie bei Lisette Weidhaas.

Von Gerd Betka

erschienen am 10.11.2016



Reichenbach. Lisette Weidhaas lächelt mit ihrer Tochter in die Kamera. Zufrieden wirkt die 27-Jährige, glücklich. Sie arbeitet als Krankenpflegehelferin, hat eine eigene Wohnung und steht auf eigenen Füßen. Der Weg dahin war steinig und beschwerlich. "Ohne die Anne hätte ich es nicht geschafft", sagt sie.

Die "Anne" heißt eigentlich Annemarie Schramm und ist die Chefin des Leuchtturm-Vereins Reichenbach, der sich die Hilfe für Menschen in Not auf seine Fahnen geschrieben hat. Er ist ein Ort der Geborgenheit und Hilfe für alle Bedürftigen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Rasse oder Konfession.

Lisette Weidhaas fand nach Konflikten in ihrer Familie schon einmal als Jugendliche den Weg zum Leuchtturm. Nach mehreren Jahren Pause dann mit 20 wieder, als sie schwanger war. Einst brach sie ihre Ausbildung ab und hatte Stress mit den Behörden. Daheim konnte keiner helfen. "Das mit den Ämtern hab ich nicht verstanden", sagt sie. Im Leuchtturm gab es Hilfe - und Halt: "Ich wurde aufgenommen wie in einer Familie. Es gibt keine Vorurteile", berichtet sie. Ihr Tagesablauf bekam Struktur. Sie arbeitete zum Beispiel im Laga-Gelände mit und schaffte Dreck aus dem Seifenbach heraus. "Anne ist immer da. Man kann sie immer anrufen, auch mitten in der Nacht. Das ist toll", sagt Lisette Weidhaas. Und: "Es tat gut, mit ihr jemand Starkes an der Seite zu haben, der mit zum Jobcenter ging."

Die junge Frau hat ihren Abschluss als Krankenpflegehelferin mit 1,4 gemacht und arbeitet im Kursana Domizil Reichenbach. "Es ist schön, für die Senioren da zu sein", sagt sie. Emotional bekomme sie viel zurück. Bis 2018 bildet sie sich nun am BSW Reichenbach zur Pflegefachkraft weiter. Kontakt zum Leuchtturm hält sie weiter.

Dieser Erfolg ist kein Einzelfall. Annemarie Schramm erzählt: "Die Jessica ist Erzieherin geworden und hat eine eigene Familie. Marcus ist heute als Pflegehelfer fest angestellt. Denis arbeitet bei VW in Mosel." Die Hilfebedürftigen, darunter sozial Schwache, Benachteiligte und Menschen mit seelischen und geistigen Problemen, finden oft durch Mund-zu-Mund-Propaganda zum Leuchtturm oder werden von Behörden hingeschickt. "Wir haben schon viele aus dem Sumpf geholt. Aber das braucht Zeit. Von heute auf morgen geht nichts", sagt die 68-Jährige.

Die Basis ist Vertrauen. Man müsse die Menschen so nehmen, wie sie sind. Dann geht es daran, die Probleme zu besprechen. Was ist passiert? Was funktioniert zu Hause nicht? Bei Minderjährigen werde auch mit den Eltern gearbeitet. Konkrete Hilfen schließen sich an: Schuldnerberatung, Suchtprävention oder -nachbehandlung, Wohnungssuche. Der Umgang mit Geld wird geübt. Oft begleite sie die Hilfebedürftigen bei Behördengängen, damit sie nicht untergebuttert werden. Zugleich tragen Beschäftigungsprojekte im Leuchtturm bei, den Tag zu strukturieren. Dabei werden handwerkliche und hauswirtschaftliche Fertigkeiten vermittelt. Schramm weiß: "Nicht die Anzahl der Hilfebedürftigen wächst, sondern die Größe der Probleme." Das Ganze sei ihr eine Herzensangelegenheit, aber auch ein Kraftakt. Künftig will sie die Stadt mehr in die Pflicht nehmen. "Ohne Fördermittel kommen wir nicht hin. Alleine können wir das auf Dauer nicht schultern", sagt sie.

Der Leuchtturm-Verein Reichenbach, Am Graben 57, ist ein gemeinnütziger Verein und Mitglied im Diakonischen Werk, Stadtmission Plauen. Er wurde 1998 gegründet. Seine Arbeit wird überwiegend aus Spenden finanziert. Kontakt: Telefon: 03765 717890. E-Mail: info@leuchtturm-rc.de.

www.leuchtturm-rc.de