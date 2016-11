Hochschul-Aus 2011 besiegelt: Landtag soll jetzt erstmals ran

Die Grünen machen sich für Reichenbachs Belange stark. Die Linken ebenso. Die Staatsregierung muss nun Farbe bekennen.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 08.11.2016



Reichenbach/Dresden. Sechs Jahre nach dem Beschluss zur Schließung des Hochschulstandortes Reichenbach hat das Thema nun doch noch den Sächsischen Landtag erreicht. Die Grünen haben am 28. Oktober einen Beschlussantrag eingereicht, dessen Thema zugleich das Ziel vorgibt: "Zeitnah und transparent Planungssicherheit für den Hochschulstandort Reichenbach schaffen."

Grünen-Fraktionsvorsitzender Volkmar Zschocke will mit seiner Initiative die Staatsregierung zur Offenlegung ihres bislang intransparenten Handelns zwingen. Welche finanziellen und demografischen Folgen zieht das Aus der Architektur- und das bevorstehende Aus der Textiltechnik-Ausbildung für die Stadt nach sich? Warum verzögert sich der Bau des Technikums der Westsächsischen Hochschule in Zwickau, das die Textiltechnik künftig beherbergen soll? Was hat Dresden getan, um Reichenbach als Bildungs- und Forschungsstandort zu sichern? Warum kam die Nachnutzung durch das Textilforschungsinstitut TITV Greiz nicht zustande, obwohl die Thüringer Interesse gezeigt hatten?

Darüber hinaus enthält Zschockes Antrag konkrete Forderungen: So soll der Freistaat bis 1. Juni 2017 ein "mit der Stadt Reichenbach abgestimmtes Konzept zur Nachnutzung" der Hochschulimmobilien vorlegen. Verkaufsverhandlungen seien zu stoppen, bis das Nachnutzungskonzept vorliegt. Die Grünen wollen mit dem Antrag den Landtag "umfassend über die Folgen der Schließung unterrichten".

Reichenbachs Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) nimmt den Vorstoß der Grünen freundlich und zurückhaltend entgegen. Grundsätzlich begrüße er "jede Initiative, die die Bestrebungen einer sinnvollen Nachnutzung der Hochschulgebäude unterstützen", heißt es aus dem Rathaus. Zu den meisten von Zschocke aufgeworfenen Fragen, so Kürzinger, könne sich nur der Freistaat äußern.

Deutlicher argumentiert die Bürgerinitiative Bitex. Sie gibt ihre im Sinne einer Lösung gezeigte jahrelange Zurückhaltung auf und geht mit dem Freistaat hart ins Gericht. Was in den zurückliegenden fünf Jahren aus Dresden kam, seien "schöne, beschwichtigende, letztlich aber substanzlose Worte", heißt es auf der Startseite des Bitex-Internetauftritts. "Was Ihr da oben bis dato an der Lösung des Tex-Problems verzapft habt, spricht jeder politischen Verantwortung Hohn", heißt es weiter. Statt an dem bereits 2012 versprochenen Konzept zu arbeiten, habe der Freistaat Desinteresse an Reichenbach gezeigt und wolle die Immobilien nur loswerden. Unter www.bitex-reichenbach.de ist das sechsjährige Ringen der Bitex um einen Ausweg detailliert geschildert. Doch wie geht es nun weiter?

Der Antrag der Grünen wurde gemäß Geschäftsordnung an den zuständigen Fachausschuss geleitet. Eine Stellungnahme der Staatsregierung wird eingeholt, erklärt Landtags-Pressesprecher Ivo Klatte. Bis Anfang oder Mitte Dezember dürfte die Positionierung vorliegen. "Die Grünen müssen dann entscheiden, ob sie die Drucksache auf die Tagesordnung im Plenum setzen wollen oder eine Weiterberatung im Ausschuss wünschen", erläutert Klatte.

Bereits wenige Tage vor den Grünen hat die Landtagsabgeordnete Janina Pfau (Linke) eine Kleine Anfrage im Landtag gestellt. Ihrer Fragen richten sich besonders auf die seit 2013 laufenden Verhandlungen mit dem Textilforschungsinstitut in Greiz. Nach bisher ausweichenden Aussagen aus Dresden will Pfau wissen, welche Hemmnisse dieser möglichen Lösung im Wege stehen.

Der Antrag der Grünen zum Hochschulstandort Reichenbach (Drs. 6/6899) ist auf der Homepage des Sächsischen Landtags unter edas.landtag.sachsen.de zu finden. In der Suchmaske bei Stichwort "Reichenbach" eingeben, das Eingangsdatum eingrenzen und "Suchen" drücken. Die Bitex ist online zu finden unter www.bitex-reichenbach.de