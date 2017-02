Hochschul-Aus: Thema erreicht Landtag

Der zuständige Ausschuss hat es in der Hand: Die Grünen fordern vom Kabinett ein Konzept - mit Beteiligung Reichenbachs.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 17.02.2017



Reichenbach/Dresden. Knapp sechs Jahre nach der Entscheidung gegen den Hochschulstandort Reichenbach erreicht das Thema jetzt doch noch den Landtag. Der Antrag Nr. 6/6899 von den Grünen mit dem sperrigen Namen "Zeitnah und transparent Planungssicherheit für den Hochschulstandort Reichenbach schaffen" wird am 27. Februar im Landtags-Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Kultur und Medien behandelt. Initiatorin Claudia Maicher erhofft sich davon, Druck auf die Landesregierung auszuüben.

Denn nach der im Frühjahr 2011 über die Köpfe der Betroffenen hinweg beschlossenen Schließung der Reichenbacher Außenstelle der Westsächsischen Hochschule Zwickau habe Dresden bis heute die mit dem Hochschulentwicklungsplan verbundenen Versprechen nicht eingelöst. "Das Land will die Immobilien nur verkaufen", kritisiert die hochschulpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. "Die gesamte Staatsregierung steht in der Verantwortung", betont Maicher und spielt den Ball zu ihren Landtagskollegen von CDU und SPD. Wenn Reichenbach doch noch im Landtag auf die Tagesordnung kommt, dann könnten die Abgeordneten von CDU und SPD jetzt "ihrer Verantwortung nachkommen", betont Maicher.

Mit ihrem Antrag wollen die Grünen die Landesregierung zur Offenlegung ihrer Pläne und bisherigen Bemühungen für Nachfolgelösungen in Reichenbach bewegen. Bis 1. Juni 2017 soll Dresden ein mit der Stadt Reichenbach abgestimmtes Nachnutzungskonzept für die Immobilien vorlegen. Die Grünen fordern auch Aussagen zu den schleppenden Verhandlungen mit dem Textilforschungsinstitut Thüringen Vogtland (TITV) in Greiz. Das TITV hatte bereits 2012 Interesse an einer Nutzung der "Tex" bekundet, ein Umzug in das attraktive Hauptgebäude und Bauhaus-Denkmal ist jedoch nicht in Sicht.

Die Antragsteller meinen, dass sechs Jahre nach dem Schließungsbeschluss "die zügige Herbeiführung einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden Lösung" eine "hohe landespolitische Priorität verdient". Laut Beschlusstext soll die Staatsregierung regelmäßig alle sechs Monate über den Stand berichten.

Inzwischen hat Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) eine vom Hochschulausschuss angeforderte Stellungnahme abgegeben, in der er für Reichenbach "keine nachhaltigen demografischen Folgen" durch den bereits vollzogenen Verlust der Architektur-Ausbildung sieht. Auch bei der auf Sparflamme laufenden Textil-Ausbildung sei es zu "keiner signifikanten Reduzierung der Zahl der in Reichenbach wohnenden Studierenden" gekommen. Unland spielt indes weiter auf Zeit. So seien die Gespräche mit dem TITV "noch nicht abgeschlossen". Für diese "Spezialimmobilien" könne er ein schlüssiges Nachnutzungskonzept erst vorlegen, "wenn belastbare Ergebnisse zu den laufenden Nachnutzungsbemühungen vorliegen". Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig hatte kürzlich bei einem Besuch in Reichenbach erklärt, Unland müsse ein "offenes Versprechen" der Staatsregierung einlösen.

Die Bürgerinitiative Bitex ist seit langem mit Unland im Gespräch, hat sich inzwischen aber enttäuscht über den Minister geäußert. Bitex-Sprecher Wolfgang Horlbeck nennt Maichers Vorstoß indes "das bisher Konstruktivste aus dem Landtag".

Den Antrag der Grünen finden Sie online unter edas.landtag.sachsen.de. In der Suchmaske bei Dokumentennr. eintragen: 6899