Hochwasserschutz: Noch viel zu tun

20 der 29 Maßnahmen aus dem Wiederaufbauplan nach dem Hochwasser von 2013 sind in Mylau fertig. Reichenbach bringt es indes erst auf elf von 43. Wo liegen die Knackpunkte?

Von Gerd Betka

erschienen am 06.12.2016



Reichenbach. Da reibt sich mancher verwundert die Augen. Ausgerechnet in Mylau, das städtebaulich vieles auf die lange Bank geschoben hat, wird der Wiederaufbauplan nach dem Juni-Hochwasser von 2013 zügig umgesetzt. Bislang sind 20 der 29 Maßnahmen fertiggestellt. Mit der für heute Mittag angekündigten Verkehrsfreigabe für den Ersatzneubau der Brücke über den Raumbach am Markt in Mylau neigt sich auch Maßnahme Nummer 21 den Ende zu.

In Reichenbach sind dagegen, bemessen am Wiederaufbauplan für das Stadtgebiet vor der Fusion mit Mylau per 1. Januar 2016, erst elf der 43 Maßnahmen realisiert. Das ist den Statusberichten zu entnehmen, die jetzt dem Technischen Ausschuss des Stadtrates vorlagen.

Eine schnellere Realisierung sei für Reichenbach nicht möglich, stellte Hubert Greger, Abteilungsleiter Hoch- und Tiefbau der Stadtverwaltung, fest. Dafür führte er vier Ursachen an: beschränkte Kapazitäten sowohl im ingenieur-technischen Bereich des Fachamtes als auch bei den gebundenen Planungsbüros, die zum Teil schleppende Bearbeitung der Genehmigungsplanungen in den zuständigen Behörden und die zeitweise verlangsamte Bearbeitung beim Projektsteuerer infolge Personalwechsels. Nach dem Weggang von Dietmar Lang ist jetzt Bertram Koch von der Kewog Städtebau Reichenbach als Projektsteuerer tätig.

Im Rahmenterminplan monierte Stadtrat Frank Otto (BI Mylau) "zwischen Planung und Ausführung große leere Felder, wo nichts passiert". Er wollte wissen, warum das so ist. Bertram Koch erklärte das damit, dass die Genehmigungszeit in der Liste nicht verzeichnet sei.

Reichenbach stehen 7,42 Millionen Euro für die Hochwassermaßnahmen zur Verfügung, knapp eine Million Euro mehr als 2014 kalkuliert. Bislang wurden 3,1 Millionen Euro abgearbeitet.

In Mylau werden vom Gesamtbudget von 7,36 Millionen Euro Ende diesen Jahres 3,9 Millionen abgearbeitet sein. Eines der teuersten Vorhaben hängt jedoch in der Luft: der Abbruch der unteren Brücke über die Göltzsch am Karl-Marx-Ring samt Ersatzneubau. Weil das Landesstraßenbauamt die Fördermittel nicht freigebe, sei "kein weiterer Projektfortschritt möglich". Baurecht bestehe erst mit Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens, das durch die Landestalsperrenverwaltung vorangetrieben werden muss.

Stadtrat Hartmut Sandner (Linke) kritisierte die Erdstoffablagerungen in Mylau zwischen Radweg und Göltzsch an den Garagen in Richtung Freibad. Projektsteuerer Gerald Schumann von der Planungsgesellschaft Knüpfer verwies darauf, dass dieser Platz von der Stadt Mylau seinerzeit als Zwischenlager angeboten worden war. Das Lager soll nach den Hochwasserarbeiten aufgelöst werden, erklärte er.