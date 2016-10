Hundehasser legen erneut Giftköder in Lengenfeld aus

erschienen am 20.10.2016



Lengenfeld. Tierhasser haben zum wiederholten Mal Giftköder in Lengenfeld ausgelegt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden Ende September in einem Grundstück an der Waldstraße erneut solche Funde gemacht. Es handelt sich um kleine rote Kügelchen, die sich wiederum in einer weichen Masse befinden. Die Untersuchung hat ergeben, dass Rattengift eingearbeitet wurde. Bereits vor etwa einem Jahr hatte die Hundehalterin einen derartigen Köder auf ihrem eingezäunten Grundstück gefunden. Zu Schaden gekommen sind ihre Vierbeiner bislang nicht. Hinweise zu den möglichen Tätern nimmt die Polizei in Auerbach unter Telefon 03744 2550 entgegen.