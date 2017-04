Im Nassraum mit Spaßfaktor

Das Color-Splash-Shooting bei Foto Knabe in Reichenbach war wie im Vorjahr ein Hit. Die einmaligen Aufnahmen rundet diesmal ein Betrag von knapp 1600 Euro ab, der an die Deutsche Kinderkrebsstiftung geht.

Von Petra Steps

erschienen am 24.04.2017



Reichenbach. Exakt 1585 Euro für den guten Zweck hat das Color-Splash-Shooting am Samstag im Fotostudio Knabe in Reichenbach eingespielt. Das Geld geht an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Mit der spektakulären Aktion hat sich das Fotostudio an der deutschlandweiten Smile4aSmile-Aktion des Bundes Professioneller Porträt-Fotografen beteiligt. 29 Fototermine waren dabei in Reichenbach gebucht. "Die Eimer sind geleert und die Spendenbox ist prall gefüllt! Trotz sieben krankheitsbedingten Absagen konnten wir nahezu das selbe Ergebnis erreichen wie voriges Jahr. Alle sind happy", sagte Michael Knabe. Im Vorjahr hatten 31 Teilnehmer für 1625 Euro gesorgt, die an den sozialen Verein Arche gingen.

Für das Color-Splash-Shooting, bei dem die Kamera klickt, während Helfer farbiges Wasser über die Models gießen, war wie im vergangenen Jahr ziemlich viel Vorbereitungsarbeit nötig. Das Fotostudio, in dem sonst biometrische Passbilder und alle möglichen ernsthaften Aufnahmen entstehen, wurde in einen Nassraum mit Spaßfaktor verwandelt. "Da muss schließlich alles sitzen, denn die Bilder sind einzigartig und nicht wiederholbar", sagte der Fotografenmeister.

Auf ein solches Foto haben sich am Samstag zum Beispiel Conny Schmidt und ihre beiden Töchter Julia und Marie gefreut. "Wir fanden die Idee cool, uns zu dritt fotografieren zu lassen. Das Foto wollen wir für unsere Website nutzen", sagte die Betreiberin der jüngst eröffneten "Connys Bar" an der Reichenbacher Zenkergasse. Conny Schmidt hatte sich vor der langfristig angekündigten Charity-Aktion Videos von Color-Splash-Spektakeln angeschaut und war gespannt. Ihr Fazit vom ersten Mal in einer etwas anderen feuchtfröhlichen Runde als in der Bar fiel rundum positiv aus. In entspannter Atmosphäre, bei Sekt, Saft, Kaffee und Leckereien von Bäckermeisterin Julia Morgner ließen sich die drei von Bianca Bräutigam vom Mylauer Kosmetikstudio Kompliment schminken. Bianca Bräutigam hatte die Vormittagsschicht übernommen. Am Nachmittag wurde sie von Lisette Hoyer abgelöst.

Neulinge in der Szene waren auch Franziska Wich und Christian Kolibal aus Schönfels. "Wir haben das Shooting geschenkt bekommen. Das war sozusagen eine Überraschung", verriet Franziska Wich. "Es war schön. Und man kann etwas für einen guten Zweck machen", ergänzte ihr Partner. Die Geldspende sei ihnen wichtig; zumal sie bereits Erfahrung mit Krebserkrankungen bei nahestehenden Menschen sammeln mussten. "Das Bild erhält einen Ehrenplatz. Und wir kommen bestimmt wieder und machen auch bei Freunden Werbung", erklärten die Schönfelser.

So wie die beiden ließen sich am Samstag auch andere Pärchen fotografieren. Egal, ob zu zweit, allein oder als Trio - alle hatten viel Spaß an der Aktion und warten jetzt auf das Spendenergebnis. Unter den Teilnehmern waren fünf "Wiederholungstäter", die anderen beschritten Neuland. Sie kamen aus den Vogtlandkreis, der westsächsischen Region und sogar aus Altmittweida. Deutschlandweit nehmen im Aktionszeitraum April über 40 Studios an der Spenden-Kampagne teil. Foto Knabe ist neben einem Dresdner Studio das einzige in Sachsen.