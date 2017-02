Im Sommer zelten kann jeder - Kinder trotzen der Kälte

Limbacher Pfadfinder zeigen beim Wintercampen in Buchwald, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Sie haben viel gelernt.

Von Petra Steps

erschienen am 06.02.2017



Buchwald. Wintercampen ist etwas für hart gesottene Burschen. Oder für Pfadfinder, wie die Teilnehmer am fünften Winter-Zelten des Limbacher Pfadfinder-Stamms im Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) am Wochenende bewiesen. Zehn von ihnen, allesamt im Alter von sechs bis 14 Jahren, haben daran teilgenommen. Sie trafen sich am Pfadfinder-Domizil in Buchwald. "Die Idee für das Winterzelten hatten die Kinder selbst", sagte Pfadi-Betreuer André Fritzsch. "In den ersten Jahren haben sie noch viel allein gestemmt und ausprobiert, mittlerweile ist das Treffen zur Tradition geworden."

Nach einer kurzen Besprechung wurde die Pfadi-Jurte gemeinsam aufgebaut und eingerichtet. Ein Ofen und Schlafgelegenheiten fanden Platz im Lager mit Wasser- und Stromversorgung. Dabei wurden die Pfadis von Familie Stöcker vom Alpaka-Hof unterstützt. Der Samstagabend stand im Zeichen der Kultur. Ein Ausflug führte nach Zeulenroda, wo der Evangelische Freundeskreis Hof (EFH) das Musical "Eden" aufführte. Am Abend trafen sich die Pfadfinder vor der Nachtruhe noch am Lagerfeuer.

Der Sonntag begann beim Waschen mit kaltem Wasser und einem Frühstück, für das alle etwas mitgebracht hatten. Dann wurde der Gottesdienst in Limbach besucht. "Wir haben uns gefreut, dass unser ehemaliger Pfarrer Sebastian Zehme mit seiner Familie zu Gast war und den Gottesdienst gehalten hat", erklärte André Fritzsch. Gemeinsam wurde das Lager abgebaut und aufgeräumt. "Für uns ist die Sicherheit wichtig. Pfadfinderei ist juristisch gesehen eine Risikosportart, deshalb legen wir viel Wert auf Ausbildung", so der Betreuer. Eine Belehrung zum Umgang mit Feuer gehörte angesichts aktueller Ereignisse wie dem Tod von sechs Jugendlichen in Bayern dazu.

Im September, wenn das neue Pfadi-Jahr beginnt, stehen vor allem Belehrungen und Ausbildungsstunden an. Themen sind dabei Erste Hilfe, Knotenkunde und vieles, was im Leben nützlich ist. Für die Ausbildung haben die Pfadis seit drei Jahren gute Partner im Arbeiter-Samariter-Bund Auerbach und der Freiwilligen Feuerwehr Rodewisch gefunden. Über das Jahr verteilt gibt es vielfältige Kontakte zu anderen Pfadfindergruppen. Allerdings konnte noch kein Stamm überzeugt werden, am Winterzelten in Buchwald teilzunehmen. Die Vogtländer scheinen hier besonders hart zu sein und der Kälte zu trotzen.

"Man muss nicht christlich sein, um bei den Pfadis teilzunehmen. Hier steht das Erlebnis im Vordergrund", sagte Sebastian Hopf, dessen Sohn Ian seit zwei Jahren dabei ist. "Ich mag vor allem das Draußensein und dass man überall mit helfen kann. Außerdem campe ich gern", ergänzte Ian. "Mir gefällt das Übernachten in der Wildnis und dass man viele Sachen kennenlernt und macht", sagte Aaron, Pfadi seit eineinhalb Jahren. "Die Kinder lernen durch Selbermachen. Das geht schon beim Packen los", so André Fritzsch. Ihm standen am Wochenende vier Betreuer zur Seite.

Zum Stamm gehören aktuell 18 Kinder und Jugendliche aus der Region zwischen Heinsdorfergrund und Plauen. "Wir wünschen uns noch mehr Teilnehmer, vor allem auch aus der näheren Umgebung", erklärte der Betreuer. "Wer beim neuen Pfadi-Jahr ab September dabei sein möchte, kann gern vorher zum Schnuppern kommen". Zum Jahresprogramm gehören Gruppenstunden, Ausflüge oder die Teilnahme am Wildniserlebnis-Camp oder an Kirchentagen. Am 13. Februar sind die Pfadis bei der Menschenkette in Dresden dabei.

Infos und Anmeldung zum Schnuppern bei André Fritzsch, Telefon 0171 688 7737