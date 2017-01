In der Klemme: Wohin mit alter Arznei?

Das System zur Rücknahme von Alt-Medikamenten hakt. Das Ministerium rät zur Entsorgung im Hausmüll. Der Vogtlandkreis will genau das vermeiden. Ein Apotheker aus Lengenfeld geht eigene Wege.

Von Gerd Betka

erschienen am 26.01.2017



Reichenbach/Lengenfeld. Wohin mit abgelaufenen oder nicht mehr benötigten Medikamenten? Viele Menschen denken da zuerst an die Apotheke. Für viele Apotheker gehörte die freiwillige Rücknahme - eine Pflicht dazu besteht in Deutschland nicht - zum Service. Zumindest bislang.

"Wir nehmen nichts mehr zurück", sagt Thomas Schröder von der Alten Stadtapotheke Reichenbach. Wie viele andere ist er davon betroffen, dass das seit 1995 bestehende Entsorgungssystem Remedica Ende 2016 seinen Betrieb eingestellt hat. Als Grund nennt die Kölner Firma Reclay Systems, die Remedica betrieb, das Ausbleiben der notwendigen finanziellen Unterstützung durch die Pharmaindustrie. 5070 Apotheken haben zuletzt bundesweit Remedica genutzt, darunter etwa 40 Prozent der insgesamt 988 sächsischen Apotheken. "Es wird sicher ein anderer Anbieter auf den Markt kommen. Aber zum Was und Wie tappen wir noch halbwegs im Dunkeln. Wir haben bei einem Anbieter angefragt, aber noch nichts gehört", so Schröder.

"Die freiwillige Rücknahme von Altmedikamenten bieten wir schon länger nicht mehr an", erklärt Apothekerin Christiane Wohlrab von der Pelikan-Apotheke Reichenbach. Früher habe die Industrie das Rücknahmesystem finanziert. Die Altarznei sei dann abgeholt und fachgerecht entsorgt worden. Doch das sei vor mindestens fünf Jahren eingestellt worden.

Die Frage für die Bürger heißt somit: Wohin mit den alten Medikamenten? "Die Verbände raten zur Entsorgung über den Hausmüll", weiß Thomas Schröder. "Wir verweisen die Patienten auf den örtlichen Abfallentsorger", meint Christiane Wohlrab. Das Bundesgesundheitsministerium hält zum Thema fest: "Entgegen einer vielfach geäußerten Auffassung ist die Hausmüllentsorgung ein sicherer Entsorgungsweg für Altarzneimittel."

Genau das möchte der Vogtlandkreis allerdings vermeiden. Im Abfallwegweiser 2017 werden für die Entsorgung von Altmedikamenten und Arzneimittel nur noch Schadstoffmobil und Wertstoffhof benannt. 2o16 stand da auch noch die Restabfalltonne. "Altmedikamente im Hausmüll können sich aus unterschiedlichen Gründen negativ auf die Schutzgüter Mensch, Tier, Pflanze sowie Oberflächenwasser/Grundwasser/Boden auswirken", erklärt der stellvertretende Amtsleiter Abfallwirtschaft, Robert Thoß, auf Anfrage. Mit diffusen Einträgen von Altmedikamenten wie Antibiotika könne die Aufbereitung der Abfälle für die Verbrennung erheblich negativ beeinflusst werden. Gefahren lägen auch in der Entstehung von resistenten Keimen sowie im möglichen Eintrag ins Oberflächen- und Grundwasser. Daher habe man den Entsorgungsweg angepasst.

Apotheker Ulrich Stahn, der einen Verbund aus vier Apotheken in Lengenfeld, Reichenbach und Mylau leitet, geht eigene Wege. Auch er war von der Einstellung des Remedica-Systems betroffen. Doch er erklärt: "Wir haben uns einen neuen Dienstleister gesucht, den wir dann persönlich bezahlen müssen. Mir ist es wichtig, dass keine Altmedikamente in den Hausmüll kommen, da ich hier hohe Gefahren für Kinder, aber auch für die Umwelt sehe. Somit können wir die Entsorgung für unsere Servicekartenkunden weiter anbieten." (mit urm)