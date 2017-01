Investor verspricht 80 Jobs: Stadt schnappt ihm Grundstück weg

Das Bahnbetriebswerk in Reichenbach ist eine heikle Umweltaltlast und soll ein Gewerbegebiet werden. Doch es gibt Konflikte.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 31.01.2017



Reichenbach. Wenn ein Investor kommt und verspricht, er wolle eine Umweltaltlast beseitigen und zirka 80 neue Arbeitsplätze schaffen, wird er üblicherweise mit offenen Armen empfangen. Im Falle der Eurisco GmbH und der Stadt Reichenbach ist es mit der Kontaktaufnahme etwas komplizierter. Eurisco-Geschäftsführer Thomas-Johannes Konrad fühlt sich von der Stadt ausgebremst. Die Stadtverwaltung sagt indes, sie habe keinen Kontakt zu einem Investor Eurisco GmbH und "keine Kenntnis" von dessen Plänen. Wie passt das zusammen?

Thomas-Johannes Konrad meldete sich am Freitag in der Redaktion der "Freien Presse". Gerade habe er erfahren, dass seine Pläne, für ein zwölf Hektar großes Areal auf Obermylauer Flur ein Entwicklungskonzept umzusetzen, akut gefährdet seien. Eurisco sei ein von Potsdam aus bundesweit agierendes Unternehmen, das beispielsweise aus Insolvenzen heraus Flächen erwirbt, daraus Konzepte entwickelt und vorantreibt. In Reichenbach habe man sieben Monate Zeit und auch erhebliche Planungskosten in das seit Jahren brach liegende Areal des Bahnbetriebswerkes investiert.

Der Geschäftsführer spricht von Plänen für einen Autozulieferer aus Bayern, ein Solarunternehmen aus Baden-Württemberg und einen bosnischen Holzpellets-Hersteller, der Reichenbach zu seinem deutschen Vertriebsstandort machen wolle. "Alles in allem rund 80 Arbeitsplätze", erklärt Konrad.

Das Grundstück des Bahnbetriebswerkes hat indes eine heikle Vorgeschichte. Durch die frühere Nutzung gibt es erhebliche Umweltaltlasten. Der Geschäftsführer beziffert die Kosten für Abbruch alter Gebäude, Rodung der wild wuchernden Gehölze und fachgerechte Entsorgung der verseuchten Böden auf rund 1,5 Millionen Euro.

Eurisco habe beim Insolvenzverwalter das höchste Gebot eingereicht und mit dem Zuschlag gerechnet. Doch daraus wurde nichts. "Es stellt sich die Frage, welchen Zweck die Stadt mit dem Ankauf des seit Jahren brachliegenden Areals verbindet", erklärt Konrad. Der Investor hoffe "inständig", dass die Pläne samt der in Aussicht stehenden Arbeitsplätze jetzt nicht platzen.

Die Stadtverwaltung räumt ein, dass sie bei jedem Eigentümerwechsel grundsätzlich nach Baugesetzbuch prüft, ob sie ihr Vorkaufsrecht geltend macht. Für das Bahnbetriebswerk gebe es "kein besonderes Vorkaufsrecht", da auch keine Bauleitplanung existiere. "Die Stadt hat ein Gebot für die Fläche abgegeben, ohne Kenntnis über eventuelle Mitbieter", hieß es gestern aus dem Rathaus. Allerdings bisher ohne Rückendeckung des Stadtrates. Das sei "aufgrund der Kürze" nicht möglich gewesen und soll im März nachgeholt werden. Reichenbach beabsichtige "eine städtebauliche Aufwertung der Fläche", um daraus einen Gewerbestandort zu entwickeln. Dabei sei Reichenbach, so wörtlich, "selbstverständlich bereit, mit jedem potenziellen Investor ins Gespräch zu kommen".

Insolvenzverwalter ist der Leipziger Rechtsanwalt Christoph Alexander Jacobi von der bundesweit tätigen Insolvenz- und Zwangsverwaltung Stapper. Von der Konfrontation erfuhr er gestern durch Anfrage der "Freien Presse". Er werde sich umgehend für eine konstruktive Lösung einsetzen, erklärte er.