Jugend musiziert - Erfolge für junge Vogtländer

Reichenbach. Der sächsische Landeswettbewerb Jugend musiziert begann voriges Wochenende in Bautzen. Teilnehmer der Musikschule Vogtland waren dort erfolgreich, teilte Musikschuldirektor Andreas Häfer mit. Die Trompetentrios der Schule erlangten erste Preise und können am Bundeswettbewerb teilnehmen: Dem Trio Julius Günnel, Eric Schlesinger und Felix Mende wurde die Höchstpunktzahl 25 zuerkannt. Das Trio mit Johann August Kreisig, Michelle Weck und Felix Koppe erhielt 24 Punkte. Die gleiche Punktzahl erreichte das Horntrio (Franz Xaver Schubert, Lena Schröter, Jakob Schulz). Eine Weiterleitung zur Bundesrunde ist in ihrer Altersgruppe nicht vorgesehen. Das Blockflötenquartett mit Elisabeth Frank, Emily Moßner, Hanna Koch und Minona Löscher erspielte sich mit 23 Punkten einen Ersten Preis und die Teilnahme an der Bundesrunde. Ein zweiter Preis wurde in der Solokategorie Gesang Ulysses Fedtke zuerkannt. Über das gleiche Ergebnis freuten sich Theresa Heckel (Violoncello) und Arthur Neupert (Kontrabass). (lk)